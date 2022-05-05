Майже 40 потягів в Україні відстають від графіку. Затримка сягає 14 годин
Фото: майже 40 поїздів в Україні відстають від графіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 5 травня станом на 13:20 в Україні через пошкодження ворогом залізниць запізнюються в русі майже 40 потягів. Затримка складає від 48 хвилин до 14 годин.
Список потягів
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№60 Чоп - Київ (+14 год);
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№1 Івано-Франківськ - Харків (+11:44);
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№5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+10:47);
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№120 Львів - Запоріжжя (+9:57 год);
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№37 Ужгород - Одеса (+9:21 год);
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№232 Львів - Дніпро (+8:04 год);
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№45 Ужгород - Лозова (+8:04 год);
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№42 Львів - Дніпро (+7:31 год);
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№30 Ужгород - Київ (+6:06 год);
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№8 Чернівці - Київ (+6:05 год);
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№12 Львів - Одеса (+6 год);
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№56 Рахів - Київ (+5:51 год);
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№7 Київ - Чернівці (+5:32 год);
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№43 Івано-Франківськ - Київ (+5:27 год);
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№59 Київ - Чоп (+5:13 год);
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№146 Ужгород - Львів (+4:58 год);
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№14 Солотвино - Київ (+4:30 год);
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№13 Київ - Солотвино (+4:12 год);
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№38 Одеса - Ужгород (+4:09 год);
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№95 Київ - Рахів (+4:35);
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№11 Одеса - Львів (+4:30 год);
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№136 Білгород-Дністровський - Чернівці (+3:19 год);
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№8 Одеса - Харків (+3:06 год);
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№29 Київ - Ужгород (+3:04 год);
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№18 Львів - Харків (+2:54 год);
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№46 Лозова - Ужгород (+2:47 год);
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№81 Київ - Ужгород (+2:47 год);
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№21 Харків - Трускавець (+2:31 год);
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№85 Запоріжжя - Львів (+2:18 год);
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№231 Дніпро - Львів (+1:52 год);
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№129 Кременчук - Івано-Франківськ (+1:38 год);
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№41 Дніпро - Львів (+1:32 год);
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№710 Львів Дарниця (+3:11 год);
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№705 Київ - Перемишль (+2:23 год);
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№716 Перемишль - Київ (+3:51 год);
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№774 Львів - Дарниця (+3:17 год);
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№706 Перемишль - Київ (+1:09 год);
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№744 Львів - Дарниця (+48 хв);