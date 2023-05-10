На 40 млрд доларів. Boeing отримав рекордне замовлення на постачання пасажирських літаків

Ryanair отримає від американського виробника 228-місцеві 737 Max 10, які поки що не пройшли сертифікацію. Постачання перших 150 літаків очікуються в 2027-2033 роках. Ці літаки замінять більш старі моделі Boeing у парку Ryanair.

Купівля 300 літаків 737 Max 10 може коштувати покупцю 40 млрд доларів. Компанії не уточнювали, за якою ціною ці літаки будуть продані. Однак у повідомленні ірландського перевізника уточнюється, що це рекордне за вартістю замовлення в історії компанії.

Компанії вели переговори про покупку літаків понад два роки. Восени 2021 року їх навіть призупинили через суттєві розбіжності сторін за закупівельною ціною. Проте сторонам у результаті все ж таки вдалося досягти компромісу.