На 40 млрд долларов. Boeing получил рекордный заказ на поставку пассажирских самолетов

Ryanair получит от американского производителя 228-местные 737 Max 10, которые пока еще не прошли сертификацию. Поставки первых 150 самолетов ожидаются в 2027−2033 годах. Эти самолеты заменят более старые модели Boeing в парке Ryanair.

Покупка 300 самолетов 737 Max 10 может обойтись покупателю в 40 млрд долларов. Компании не стали уточнять, по какой цене эти самолеты будут проданы. Однако, в сообщении ирландского перевозчика уточняется, что это рекордный по стоимости заказ в истории компании.

Компании вели переговоры о покупке самолетов больше двух лет. Осенью 2021 года они даже были приостановлены из-за существенных разногласий сторон по закупочной цене. Тем не менее сторонам в итоге все же удалось достичь компромисса.