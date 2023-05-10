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На 40 млрд долларов. Boeing получил рекордный заказ на поставку пассажирских самолетов

Фото: Boeing получил рекордный заказ на поставку 300 пассажирских самолетов (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компания Boeing и ирландский лоукостер Ryanair подписали контракт на поставку 150 самолетов Boeing 737 Max 10, соглашение предусматривает опцион на поставку еще 150 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ryanair.

Ryanair получит от американского производителя 228-местные 737 Max 10, которые пока еще не прошли сертификацию. Поставки первых 150 самолетов ожидаются в 2027−2033 годах. Эти самолеты заменят более старые модели Boeing в парке Ryanair.

Покупка 300 самолетов 737 Max 10 может обойтись покупателю в 40 млрд долларов. Компании не стали уточнять, по какой цене эти самолеты будут проданы. Однако, в сообщении ирландского перевозчика уточняется, что это рекордный по стоимости заказ в истории компании.

Компании вели переговоры о покупке самолетов больше двух лет. Осенью 2021 года они даже были приостановлены из-за существенных разногласий сторон по закупочной цене. Тем не менее сторонам в итоге все же удалось достичь компромисса.

Ранее стало известно, что Турция перестанет обслуживать самолеты Boeing из Российской Федерации и Беларуси.

Напомним, что российские авиакомпании продолжают использовать самолеты компаний Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес у РФ и покупать для них детали в обход санкций.

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