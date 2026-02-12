UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На 40% менше відрахувань. Як дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних вплинув на освіту

У МОН відповіли, чи є відтік студентів через виїзд за кордон 18-22-річних юнаків (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко

Рішення про відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років не спричинило відтоку студентів з українських університетів. Навпаки, кількість відрахувань у першому семестрі 2025 року суттєво скоротилася.

Головне:

  • Зниження відсіву: У 2025 році з навчального процесу вибуло на 40% менше студентів, ніж за аналогічний період минулого року.
  • Стабільність серед чоловіків: Попри відкриття кордонів, дані ЄДЕБО зафіксували позитивну динаміку збереження студентів серед чоловіків віком 18-22 роки.
  • Академічна мобільність: Замість еміграції зафіксовано зростання інтересу до програм міжнародного студентського обміну.

Міністерство освіти і науки України проаналізувало, як дозвіл на виїзд чоловіків віком 18-22 років за кордон вплинув на освітній процес.

Згідно з даними ЄДЕБО, рішення про лібералізацію перетину кордону не спричинило відтоку студентів, а показники успішності та збереження контингенту продемонстрували позитивну динаміку.

Протягом 1 семестру навчального року (III–IV квартали) у 2025 році з навчального процесу вибули через відрахування та академвідпустки на 40% менше студентів всіх курсів ніж протягом цього ж періоду в 2024 році. 

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, нові правила виїзду не зашкодили українській освіті.

"Рішення про відкриття кордонів для чоловіків 18-22 не вплинула на участь цієї категорії осіб в освітньому процесі України. Ще одна позитивна тенденція це безумовно більша участь студентів в програмах академічної мобільності", - розповів Трофименко.

Виїзд за кордон 18-22 річних

Наприкінці серпня 2026 року Кабінет Міністрів України, виконуючи рішення Верховної Ради, офіційно дозволив виїзд за межі країни чоловікам віком 18-22 роки.

Це спровокувало дискусії про зростання міграційної хвилі: зокрема, у Німеччині зафіксували десятикратне збільшення запитів на захист від українців - до тисячі звернень щотижня.

Через таку динаміку німецька сторона почала вимагати перегляду правил. Канцлер Фрідріх Мерц закликав українське керівництво забезпечити перебування чоловіків мобілізаційного віку вдома.

Водночас спостерігається певна вибірковість у підходах Берліна, адже країна продовжує приймати українських жінок та не виявляє подібної жорсткості щодо значного потоку мігрантів із країн Африки та Близького Сходу.

