На 40 хвилин в обох напрямках. УЗ пришвидшує популярний регіональний потяг

Національний перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - пришвидшує один із денних регіональних поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що пришвидшують на 40 хвилин - в обох напрямках - денний регіональний поїзд №824/823 сполученням "Дніпро - Харків".
Зазначається, що у сполученні "Дніпро - Харків" потяг №824 курсує щоденно, крім середи.
Час відправлення:
Тим часом у сполученні "Харків - Дніпро" поїзд №823 курсує також щоденно, крім четверга:
В УЗ уточнили, що на цьому маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т:
Насамкінець пасажирам нагадали, що квитки на поїзд можна придбати:
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.
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