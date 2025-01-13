На 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поезд

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу для пассажиров.

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