На 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поезд

Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - ускоряет один из дневных региональных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что ускоряют на 40 минут - в обоих направлениях - дневной региональный поезд №824/823 сообщением "Днепр - Харьков".
Отмечается, что в сообщении "Днепр - Харьков" поезд №824 курсирует ежедневно, кроме среды.
Время отправления:
Между тем в сообщении "Харьков - Днепр" поезд №823 курсирует также ежедневно, кроме четверга:
В УЗ уточнили, что на этом маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЕПЛ2Т:
В завершение пассажирам напомнили, что билеты на поезд можно приобрести:
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу для пассажиров.
Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.