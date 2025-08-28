4 знаки Зодіаку відчують підтримку вищих сил наприкінці серпня: хто у списку

Овен

Наприкінці серпня Овни можуть отримати знак, який допоможе ухвалити важливе рішення. Всесвіт немов підштовхуватиме вас до дій, які давно відкладаються.

Прислухайтеся до внутрішнього голосу - він зараз особливо сильний. Вищі сили підтримують ваші починання і не бійтеся змін.

Близнюки

Близнюки відчують внутрішнє просвітлення або ясність у питанні, яке довго турбувало. Це може бути відповідь, яку ви шукали, або зустріч із людиною, яка змінить хід подій.

Інтуїція стане головним компасом - довіртеся їй. Не ігноруйте випадкові знаки навколо вас - вони не випадкові.

Водолій

Для Водоліїв цей період стане часом найглибших усвідомлень. Ви можете відчути потужну енергетичну підтримку, особливо в моменти сумнівів.

Всесвіт немов говорить до вас через сни, музику або символи. Це гарний час, щоб відновити зв'язок із собою і подумати, чого ви дійсно хочете.

Риби

Риби можуть відчути духовну підтримку у вигляді внутрішнього спокою, якого так не вистачало. Ви зрозумієте, що навіть труднощі мають сенс і почнете бачити порядок у хаосі.

Ангели-охоронці ніби тримають вас за руку. Ваша чутливість зараз - це сила, що відкриває серце для позитивних змін.