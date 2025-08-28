4 знака Зодиака почувствуют поддержку высших сил в конце августа: кто в списке

Овен

В конце августа Овны могут получить знак, который поможет принять важное решение. Вселенная словно будет подталкивать вас к давно откладывающимся действиям.

Прислушайтесь к внутреннему голосу - он сейчас особенно силен. Высшие силы поддерживают ваши начинания и не бойтесь перемен.

Близнецы

Близнецы ощутят внутреннее просветление или ясность в долго беспокоившем вопросе. Это может быть ответ, который вы искали, или встреча с человеком, который изменит ход событий.

Интуиция станет главным компасом - доверьтесь ей. Не игнорируйте случайные знаки вокруг вас - они не случайны.

Водолей

Для Водолеев этот период станет временем глубочайших осознаний. Вы можете ощутить мощную энергетическую поддержку, особенно в моменты сомнений.

Вселенная словно говорит к вам через сны, музыку или символы. Это хорошее время, чтобы восстановить связь с собой и подумать, чего вы действительно хотите.

Рыбы

Рыбы могут ощутить духовную поддержку в виде внутреннего покоя, которого так не хватало. Вы поймете, что даже трудности имеют смысл и начнете видеть порядок в хаосе.

Ангелы-хранители как бы держат вас за руку. Ваша чувствительность сейчас - это сила, открывающая сердце для положительных изменений.