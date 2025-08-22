ua en ru
4 знаки Зодіаку скоро знайдуть кохання мрії: що принесе Молодик у Діві

П'ятниця 22 серпня 2025 19:53
4 знаки Зодіаку скоро знайдуть кохання мрії: що принесе Молодик у Діві Знаки зодіаку, яким Молодик принесе кохання мрії (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Цієї суботи, 23 серпня новий Місяць пройде під знаком Діва і відкриває нову сторінку у коханні для чотирьох знаків Зодіаку.

РБК-Україна розповідає, кому вдасться зустріти кохання, а кому налагодити стосунки.

Телець

Ви зможете притягнути саме те кохання, на яке заслуговуєте. Якщо раніше у вашому житті бракувало пристрасті, то тепер це зміниться.

Новий Місяць у Діві принесе романтику та близькість. До кінця вересня можливі романтичні пригоди та незабутні моменти з партнером.

Діва

Після Нового Місяця ви притягнете кохання своєї мрії. Це ідеальний час для пошуку нових способів вираження почуттів.

Зірки радять не боятися додавати більше пристрасті у житті. Хоча спочатку це може бути лячно, результати принесуть позитивні зміни у стосунках.

Козоріг

Вже з 23 серпня вас накриє везіння у коханні. Робота відійде в бік і з'явиться більше можливостей для розвитку стосунків та нових знайомств.

Позитивні зміни у ставленні до романтичних стосунків допоможуть побудувати міцний союз. Хтось навіть може отримати пропозицію руки та серця.

Риби

Астрологи запевняють, що після 23 серпня ви можете зустріти відданого партнера. Це ідеальний час для знайомств, тож не нехтуйте спілкуванням.

На вас чекає період особливої трансформації в особистому житті. Це може бути зміцнення стосунків або навіть швидке весілля.

Що відомо про новий Місяць 23 серпня

Молодик пройде у знаку Діви. Це вдалий період для нових починань, трансформації та оновлення, особливо у сфері стосунків і повсякденних справ.

Енергія Діви допоможе навести ладу у житті, позбутися зайвого й закласти основу для змін.

Астрологи радять прислухатися до сигналів власного тіла і потреб. Можна зайнятися очищенням простору, зміною звичок та самоаналізом.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: TikTok астрологині Хелени Хезер, New York Post, YourTango.

