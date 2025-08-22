ua en ru
4 знака Зодиака скоро найдут любовь мечты: что принесет Новолуние в Деве

Пятница 22 августа 2025 19:53
4 знака Зодиака скоро найдут любовь мечты: что принесет Новолуние в Деве Знаки зодиака, которым Новолуние принесет любовь мечты (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В эту субботу, 23 августа новая Луна пройдет под знаком Дева и открывает новую страницу в любви для четырех знаков Зодиака.

РБК-Украина рассказывает, кому удастся встретить любовь, а кому наладить отношения.

Телец

Вы сможете привлечь именно ту любовь, которую заслуживаете. Если раньше в вашей жизни не хватало страсти, то теперь это изменится.

Новая Луна в Деве принесет романтику и близость. До конца сентября возможны романтические приключения и незабываемые моменты с партнером.

Дева

После Новолуния вы притянете любовь своей мечты. Это идеальное время для поиска новых способов выражения чувств.

Звезды советуют не бояться добавлять больше страсти в жизни. Хотя сначала это может быть страшно, результаты принесут положительные изменения в отношениях.

Козерог

Уже с 23 августа вас накроет везение в любви. Работа отойдет в сторону и появится больше возможностей для развития отношений и новых знакомств.

Положительные изменения в отношении к романтическим отношениям помогут построить крепкий союз. Кто-то даже может получить предложение руки и сердца.

Рыбы

Астрологи уверяют, что после 23 августа вы можете встретить преданного партнера. Это идеальное время для знакомств, поэтому не пренебрегайте общением.

Вас ждет период особой трансформации в личной жизни. Это может быть укрепление отношений или даже скорая свадьба.

Что известно о новой Луне 23 августа

Новолуние пройдет в знаке Девы. Это удачный период для новых начинаний, трансформации и обновления, особенно в сфере отношений и повседневных дел.

Энергия Девы поможет навести порядок в жизни, избавиться от лишнего и заложить основу для перемен.

Астрологи советуют прислушаться к сигналам собственного тела и потребностей. Можно заняться очищением пространства, изменением привычек и самоанализом.

При написании материала были использованы следующие источники: TikTok астрологине Хелены Хезер, New York Post, YourTango.

астроогія Гороскоп Знаки Зодиака
