4 знака Зодиака скоро найдут любовь мечты: что принесет Новолуние в Деве
В эту субботу, 23 августа новая Луна пройдет под знаком Дева и открывает новую страницу в любви для четырех знаков Зодиака.
РБК-Украина рассказывает, кому удастся встретить любовь, а кому наладить отношения.
Телец
Вы сможете привлечь именно ту любовь, которую заслуживаете. Если раньше в вашей жизни не хватало страсти, то теперь это изменится.
Новая Луна в Деве принесет романтику и близость. До конца сентября возможны романтические приключения и незабываемые моменты с партнером.
Дева
После Новолуния вы притянете любовь своей мечты. Это идеальное время для поиска новых способов выражения чувств.
Звезды советуют не бояться добавлять больше страсти в жизни. Хотя сначала это может быть страшно, результаты принесут положительные изменения в отношениях.
Козерог
Уже с 23 августа вас накроет везение в любви. Работа отойдет в сторону и появится больше возможностей для развития отношений и новых знакомств.
Положительные изменения в отношении к романтическим отношениям помогут построить крепкий союз. Кто-то даже может получить предложение руки и сердца.
Рыбы
Астрологи уверяют, что после 23 августа вы можете встретить преданного партнера. Это идеальное время для знакомств, поэтому не пренебрегайте общением.
Вас ждет период особой трансформации в личной жизни. Это может быть укрепление отношений или даже скорая свадьба.
Что известно о новой Луне 23 августа
Новолуние пройдет в знаке Девы. Это удачный период для новых начинаний, трансформации и обновления, особенно в сфере отношений и повседневных дел.
Энергия Девы поможет навести порядок в жизни, избавиться от лишнего и заложить основу для перемен.
Астрологи советуют прислушаться к сигналам собственного тела и потребностей. Можно заняться очищением пространства, изменением привычек и самоанализом.
