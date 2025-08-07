4 знаки Зодіаку переживуть пробудження: кому відкриється важлива правда

П'ятниця, 8 серпня, стане переломним моментом для чотирьох знаків Зодіаку. За гороскопом у цей день Місяць з’єднується з Плутоном, тому емоції загострюються, а приховане спливає на поверхню.

РБК-Україна розповідає, кому доведеться пройти через важливі трансформації та зміни.

Рак

Транзит Місяця та Плутона допоможе зруйнувати стіни, які стримували ваш розвиток.

Вам відкриється істина, яка принесе полегшення та нові можливості. Вихід із зони комфорту принесе нові перспективні шанси.

Терези

У цей день ви будете змушені озвучити те, що довго приховували. Накопичені емоції вийдуть назовні.

Відчуття напруги змусить сказати правду і нарешті звільнитися від тягаря. Це може бути нелегко, але результатом стане внутрішня ясність і оновлення.

Стрілець

День принесе емоційний виклик, який спершу здаватиметься болючим. Але саме цей поштовх стане стартом до особистісного зростання.

Ви давно знали, що щось потрібно змінити і нарешті зможете це визнати. Визнання власної правди звільнить вас і стане рушієм до нових звершень.

Козоріг

8 серпня ви зрозумієте, що настав час великих змін. У вас розпочинається нова ера, яка допоможе змінити кар’єру і стосунки.

Вам відкриється правда, про яку ви давно здогадувалися. Можливо, не були готові приймати реальність. Ця істина відкриє перед вами нові можливості.

Загальний прогноз на 8 серпня: що варто зробити

Гороскоп на 8 серпня обіцяє емоційно насичений день. Місяця в з'єднанні з Плутоном підсилить внутрішні переживання, загострить інтуїцію і виведе на поверхню приховані почуття - страхи, образи, давні мрії тощо.

Астрологи радять поглянути правді у вічі, щоб зрозуміти себе та рухатися далі. Важливо прислухатися до внутрішнього голосу і не стримувати емоції. Будьте чесними з собою та світом.