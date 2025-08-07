ua en ru
4 знака Зодиака переживут пробуждение: кому откроется важная правда

Четверг 07 августа 2025 21:17
Знаки Зодиака, которым 8 августа откроется истина (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Пятница, 8 августа, станет переломным моментом для четырех знаков Зодиака. По гороскопу в этот день Луна соединяется с Плутоном, поэтому эмоции обостряются, а скрытое всплывает на поверхность.

РБК-Украина рассказывает, кому придется пройти через важные трансформации и изменения.

Рак

Транзит Луны и Плутона поможет разрушить стены, которые сдерживали ваше развитие.

Вам откроется истина, которая принесет облегчение и новые возможности. Выход из зоны комфорта принесет новые перспективные шансы.

Весы

В этот день вы будете вынуждены озвучить то, что долго скрывали. Накопленные эмоции выйдут наружу.

Ощущение напряжения заставит сказать правду и наконец-то освободиться от бремени. Это может быть нелегко, но результатом станет внутренняя ясность и обновление.

Стрелец

День принесет эмоциональный вызов, который сперва будет казаться болезненным. Но именно этот толчок станет стартом к личностному росту.

Вы давно знали, что что-то нужно изменить и наконец сможете это признать. Признание собственной правды освободит вас и станет двигателем к новым свершениям.

Козерог

8 августа вы поймете, что настало время больших перемен. У вас начинается новая эра, которая поможет изменить карьеру и отношения.

Вам откроется правда, о которой вы давно догадывались. Возможно, не были готовы принимать реальность. Эта истина откроет перед вами новые возможности.

Общий прогноз на 8 августа: что нужно сделать

Гороскоп на 8 августа обещает эмоционально насыщенный день. Луна в соединении с Плутоном усилит внутренние переживания, обострит интуицию и выведет на поверхность скрытые чувства - страхи, обиды, давние мечты и т.д.

Астрологи советуют посмотреть правде в глаза, чтобы понять себя и двигаться дальше. Важно прислушиваться к внутреннему голосу и не сдерживать эмоции. Будьте честны с собой и миром.



При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.

