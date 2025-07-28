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4 знака Зодиака, которым на этой неделе откроется долгожданная правда

Понедельник 28 июля 2025 12:00
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4 знака Зодиака, которым на этой неделе откроется долгожданная правда Знаки Зодиака, которые узнают что-то важное (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя станет переломной для четырех знаков Зодиака - правда, которую они давно испытывали интуитивно, наконец-то проявится. Это могут быть неожиданные признания, внутренние прозрения или ситуации, которые расставят все по местам.

Кому именно суждено узнать что-то важное, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

На этой неделе Тельцы могут наконец-то увидеть истинную суть ситуации, которая долго вызывала сомнения или тревогу. То, что скрывалось или умалчивалось, проявится - возможно, из-за слов другого человека или неожиданного события.

Не пугайтесь истины: она даст вам ясность и возможность наконец-то двигаться дальше. Это может касаться личных отношений или финансовых вопросов.

Лев

Для Львов наступает время прозрения в отношениях: будь то романтических или профессиональных. Вы увидите, кто действительно с вами, а кто только создавал иллюзию поддержки.

Не игнорируйте сигналы, которые посылает Вселенная - правда может быть болезненной, но она увольняет. Смелость, с которой вы примете эту истину, откроет путь новой силе.

Скорпион

Интуиция Скорпиона, наконец, получит подтверждение - то, что вы давно подозревали, выплывет на поверхность. Это может быть семейная тайна, рабочий конфликт или внутреннее осознание собственных нужд.

Вы поймете, почему некоторые вещи не складывались и получите шанс изменить их. Главное - не сопротивляться, а принять все как важный урок.

Водолей

Для Водолеев неделя станет моментом внутреннего щелчка: вы сможете честно посмотреть на свои цели, отношения или даже на себя. Случайный разговор, фраза или событие заставит все сложиться в единую картину.

Наконец-то вы поймете, что было настоящим, а что иллюзией. Эта правда поможет вам избавиться от сомнений и сделать важный выбор.

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