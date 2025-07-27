Фортуна повернеться обличчям до цих знаків Зодіаку: зустрічайте дива

Стрілець

Ваше нетерпіння на цей раз стане перевагою. У момент, коли інші ще думають, ви вже дієте, і саме ця швидкість дасть результат. Наприкінці липня можливе знайомство, яке змінить плани, або дорога, що веде не туди, куди ви хотіли, але саме туди, куди потрібно.

Близнюки

У ваше життя прийде Фортуна, яка довго від вас вислизала. Можливо, це неочікуване рішення, яке звільнить від проблем, також можлива проста розмова, після якої стане легше дихати. Ці дні допоможуть вам згадати, якими ви можете бути, коли не доводиться тримати маску. І це буде фантастично.

Терези

Те, що раніше не складалося, зараз зрушиться з місця. Хтось запропонує допомогу, навіть не підозрюючи, наскільки це вчасно. Ви відчуєте баланс не тільки в думках, а й у реальних подіях, але важливо зберігати спокій, бо саме він зараз відкриває двері. Гороскоп не просто так обіцяє вам зустріч з Фортуною, все буде добре.

Телець

Світ навколо вас ніби почне грати за вашими правилами, у вас з’явиться шанс втілити свої мрії. Один погляд, один дзвінок, одне визнання, і все стане на свої місця. Ви отримаєте щось цінне, просто залишаючись собою. Фортуна повертається до вас обличчям, і це стане початком періоду великого дива.