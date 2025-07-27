ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фортуна повернеться обличчям до цих знаків Зодіаку: зустрічайте дива

Неділя 27 липня 2025 06:07
UA EN RU
Фортуна повернеться обличчям до цих знаків Зодіаку: зустрічайте дива Гороскоп на кінець літа (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Останні дні липня принесуть порцію щастя для чотирьох знаків Зодіаку. Доля пошепки підкаже, куди дивитись, аби не пропустити найцікавіше, а випадковості несподівано стануть підказками.

Які знаки Зодіаку зустрінуть Фортуну, розповідає РБК-Україна.

Стрілець

Ваше нетерпіння на цей раз стане перевагою. У момент, коли інші ще думають, ви вже дієте, і саме ця швидкість дасть результат. Наприкінці липня можливе знайомство, яке змінить плани, або дорога, що веде не туди, куди ви хотіли, але саме туди, куди потрібно.

Близнюки

У ваше життя прийде Фортуна, яка довго від вас вислизала. Можливо, це неочікуване рішення, яке звільнить від проблем, також можлива проста розмова, після якої стане легше дихати. Ці дні допоможуть вам згадати, якими ви можете бути, коли не доводиться тримати маску. І це буде фантастично.

Терези

Те, що раніше не складалося, зараз зрушиться з місця. Хтось запропонує допомогу, навіть не підозрюючи, наскільки це вчасно. Ви відчуєте баланс не тільки в думках, а й у реальних подіях, але важливо зберігати спокій, бо саме він зараз відкриває двері. Гороскоп не просто так обіцяє вам зустріч з Фортуною, все буде добре.

Телець

Світ навколо вас ніби почне грати за вашими правилами, у вас з’явиться шанс втілити свої мрії. Один погляд, один дзвінок, одне визнання, і все стане на свої місця. Ви отримаєте щось цінне, просто залишаючись собою. Фортуна повертається до вас обличчям, і це стане початком періоду великого дива.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Your Tango, Tarot.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Астрологія
Новини
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті