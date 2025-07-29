4 знака Зодиака, у которых в конце июля начнется новая жизнь

Конец июля обещает стать переломным моментом для представителей 4 знаков Зодиака. После периода трудностей в их жизни наконец-то наступит "белая полоса" - с приятными изменениями, внутренним облегчением и вдохновением.

РБК-Украина со ссылкой на Collective World рассказывает, кто именно попал в этот список.

Лев

Для Львов конец месяца принесет мощный прилив сил и внутреннюю ясность. Вы почувствуете, что контроль над ситуациями возвращается как в делах, так и в личной жизни.

Удача будет на вашей стороне в переговорах, подписании договоров и творческих проектах. Главное - не боятся заявить о себе и воспользоваться шансом.

Дева

После периодов сумбура Девы наконец-то почувствуют, что все начинает становиться на свои места. Возможна финансовая стабилизация или неожиданный прирост доходов.

Также улучшатся отношения с родными или появится больше внутренней гармонии. Пора избавляться от лишнего и строить новое - с легкостью и уверенностью.

Весы

Для Весов "белая полоса" проявится в сфере общения и отношений. Возможно воссоединение с кем-то из прошлого, приятные встречи или даже новый роман.

В работе ожидается облегчение или новые перспективы. Вы наконец-то почувствуете внутренний баланс, которого давно не хватало.

Скорпион

Скорпионам откроется новая глава - с новыми мечтами, целями и энергией. Возможны прорывы в личном развитии или творческих проектах.

Все, что казалось застывшим, внезапно сдвинется с места. Это период внутреннего исцеления и превращения - используйте его максимально мудро.