Що буде з організмом, якщо їсти лимон щодня: 4 несподівані ефекти

Що буде, якщо їсти лимон щодня (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Лимон має безліч корисних властивостей для організму - як позитивний так і негативних.. Чи можна його їсти щодня і що тоді буде з організмом?

РБК-Україна повідомляє про 4 зміни в організмі, які відбудуться при щоденному споживанні фрукта.

