Не тільки для чаю: 18 геніальних способів використання лимона в побуті

Лимони - це не лише інгредієнт для лимонаду чи пирога. Вони допомагають очистити будинок, нейтралізувати неприємні запахи, освітлити одяг та багато іншого.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Martha Stewart розповідає про 18 способів використати лимон у побуті.

Як використати лимон для прибирання

Натуральний аромат для дому

Якщо у вас є неприємні запахи в домі, лимон допоможе їх замаскувати. Просто покладіть кілька скибок лимона та гвоздику в каструлю з водою і прокип'ятіть. Цей аромат освітить повітря та створить свіжу атмосферу у вашому домі.

Поліруємо мідь

Мідні предмети з часом тьмяніють, але лимон допоможе повернути їм блиск. Потрібно занурити половину лимона в грубу сіль і потерти нею мідь. Після очищення промийте поверхню водою і витріть насухо.

Оживіть білі тканини

Щоб освітлити білизну, використовуйте лимон. Додайте кілька скибок лимона у воду, доведіть її до кипіння, вимкніть вогонь і покладіть тканини. Залиште їх на кілька годин або на ніч, а потім виперіть як звичайно.

Видаляємо стійкі плями

Для видалення плям з одягу нанесіть лимонний сік на забруднену ділянку та залиште на годину. Якщо пляма не зникла повністю, зробіть пасту з соди і води, нанесіть її на пляму та обережно протріть.

Зупиняємо окислення фруктів

Коли фрукти, такі як яблука, авокадо, темніють на повітрі, лимонний сік допоможе уповільнити цей процес. Просто натріть скибочки лимона на поверхню фруктів.

Чистимо дошку для різання

Після нарізки часнику чи цибулі на дошці часто залишаються запахи і плями. Протріть дошку половинкою лимона та залиште на 20 хвилин перед миттям.

Санітарна обробка сміттєпроводу

Якщо ваш сміттєпровід має неприємний запах, покладіть половину лимона та столову ложку соди. Це швидко усуне запахи.

Чистимо мікрохвильовку

Для очищення мікрохвильовки розігрійте 4 столові ложки лимонного соку з однією чашкою води на високій потужності. Пара допоможе розм'якшити застарілі забруднення на стінках приладу.

Очищаємо посудомийну машину

Для освіження посудомийної машини покладіть скибочку лимона на верхню полицю і запустіть машину з посудом. Це допоможе позбутися неприємного запаху.

Лимон - універсальний засіб для прибирання (фото:Freepik.com)

Чистимо посуд

Для очищення посуду від плям змішайте лимонний сік, оцет і воду. Ця суміш зробить посуд яскравим і без розводів.

Видалення іржі

Для очищення іржі з ножів чи ножиць вичавіть лимонний сік на іржаву ділянку, потім присипте сіллю та протріть корком. Після цього змийте водою.

Шампунь для килимів

Під час прибирання килимів додайте сік половини лимона в відро з водою і мийним засобом. Ваші килими стануть яскравішими і набудуть свіжого аромату.

Чистимо раковини та ванни

Для очищення раковин і ванн використовуйте пасту з соди та рідкого мийного засобу. Нанесіть її на половинку лимона та використовуйте для чищення поверхонь.

Оживляємо холодильник

Якщо ваш холодильник має стійкий неприємний запах, покладіть скибочку лимона або ватний диск, змочений в лимонному соку. Це допоможе усунути неприємний аромат.

Видалення мінеральних відкладень

Лимонний сік допомагає розчинити вапнякові відкладення на кранах та душових головках. Просто натріть лимоном або залийте сік на забруднену ділянку.

Видаляємо мильну піну

Для боротьби з мильною піною на стінках душу змішайте лимонний сік і оцет у рівних частинах. Нанесіть суміш на поверхні і потріть щіткою.

Поліруємо дерево

Для натурального полірування дерев'яних поверхонь змішайте половину чашки мигдалевого масла і сік лимона. Це допоможе зберегти дерево в хорошому стані без залишків бруду.

Чистимо плиту

Для чищення плитки на плиті натріть поверхню лимонним соком і содою. Залиште на 30 хвилин з теплою вологою серветкою, а потім протріть поверхню.