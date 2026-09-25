4 уроки від НБУ для всього світу: Георгієва назвала секрети стійкості українських банків

Українська банківська система не просто витримала обстріли, блекаути та хаос війни, а й стала прикладом для усього світу. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва відзначила професіоналізм команди НБУ та здатність зберігати фінансову стабільність в умовах надзвичайної невизначеності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення Георгієвої до учасників ювілейної конференції центробанків України та Польщі.

Вона зазначила, що від початку російського вторгнення Національний банк України працює в умовах надзвичайно високої невизначеності, перебоїв у роботі банківської та платіжної систем, а також безперервних атак на підприємства, енергетику та критичну інфраструктуру.

"Попри це, платіжна, банківська та фінансова системи України продовжували функціонувати, а банки залишалися операційно спроможними, ліквідними та прибутковими й безперебійно кредитували економіку. Це результат виняткового професіоналізму та відданості справі Голови Пишного і його команди. Ми всі багато чого навчилися з їхнього досвіду", – зазначила очільниця МВФ.



Вона наголосила на тому, що досвід Національного банку сформував важливі уроки для всієї світової фінансової спільноти.

Зокрема серед ключових передумов стійкості для економіки Георгієва виокремила чотири найважливіших:

завчасна підготовка регулятора до викликів

здатність центробанку адаптувати політику до нових обставин

необхідність інвестувати у високоякісний людський капітал

та формувати довіру, яка є найціннішим активом будь-якого центробанку та має значення не лише для внутрішніх зацікавлених сторін, а й для міжнародних партнерів.

Адже вони мають бути впевнені в узгодженості макроекономічної політики та в тому, що установи, відповідальні за збереження стабільності, здатні виконувати свої завдання навіть тоді, коли доводиться ухвалювати складні рішення.

"Саме ці якості допомагали Україні впродовж останніх років, забезпечують стабільність сьогодні та закладають підґрунтя для її європейського майбутнього" , – підкреслила Крісталіна Георгієва.