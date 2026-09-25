4 урока от НБУ для всего мира: Георгиева назвала секреты устойчивости украинских банков

Украинская банковская система не просто выдержала обстрелы, блекауты и хаос войны, но стала примером для всего мира. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила профессионализм команды НБУ и способность сохранять финансовую устойчивость в условиях чрезвычайной неопределенности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Георгиевой к участникам юбилейной конференции центробанков Украины и Польши.

Она отметила, что с начала российского вторжения Национальный банк Украины работает в условиях очень высокой неопределенности, перебоев в работе банковской и платежной систем, а также непрерывных атак на предприятия, энергетику и критическую инфраструктуру.

"Несмотря на это, платежная, банковская и финансовая системы Украины продолжали функционировать, а банки оставались операционно состоятельными, ликвидными и прибыльными и бесперебойно кредитовали экономику. Это результат исключительного профессионализма и преданности делу Главы Пышного и его команды. Мы все многому научились по их опыту", – отметила глава МВФ.



Она отметила, что опыт Национального банка сформировал важные уроки для всего мирового финансового сообщества.

В частности, среди ключевых предпосылок устойчивости для экономики Георгиева выделила четыре важнейших:

заблаговременная подготовка регулятора к вызовам

способность центробанка адаптировать политику к новым обстоятельствам

необходимость инвестировать в высококачественный человеческий капитал

и формировать доверие, которое является ценным активом любого центробанка и имеет значение не только для внутренних заинтересованных сторон, но и для международных партнеров.

Так как они должны быть уверены в согласованности макроэкономической политики и в том, что учреждения, ответственные за сохранение стабильности, способны выполнять свои задачи даже тогда, когда приходится принимать сложные решения.



"Именно эти качества помогали Украине на протяжении последних лет, обеспечивают стабильность сегодня и закладывают основу для ее европейского будущего", – подчеркнула Кристалина Георгиева.