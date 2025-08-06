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До 4 тисяч гривень щомісяця: в Україні підвищили компенсації за травми на роботі

Середа 06 серпня 2025 13:47
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До 4 тисяч гривень щомісяця: в Україні підвищили компенсації за травми на роботі Фото: Компенсація за травми на роботі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні підвищили щомісячні компенсації для людей, які отримали виробничі травми або професійні захворювання і потребують постійного догляду, ліків чи медичних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністерка України Юлії Свириденко.

За її словами, тепер постраждалі зможуть отримувати грошову допомогу в більшому розмірі - залежно від рівня потреб.

Нові розміри виплат:

  • 4 000 гривень - якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
  • 2 000 гривень - якщо є потреба в постійному сторонньому догляді та медичному забезпеченні;
  • 1 333 гривень - якщо потрібен побутовий догляд і медичні засоби;
  • 800 гривень - у разі потреби в санітарно-гігієнічних засобах і медикаментах.

"Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі", - зазначає Свириденко.

Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що розмір компенсації буде прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, у разі нещасного випадку на виробництві працівник має діяти за визначеним алгоритмом, щоб отримати компенсацію. Важливо негайно повідомити керівника, медиків і службу охорони праці, а роботодавець зобов’язаний зафіксувати подію та створити комісію для розслідування. Одноразову грошову допомогу виплачують протягом місяця після встановлення втрати працездатності або смерті потерпілого.

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