До 4 тисяч гривень щомісяця: в Україні підвищили компенсації за травми на роботі

Фото: Компенсація за травми на роботі (Getty Images)

В Україні підвищили щомісячні компенсації для людей, які отримали виробничі травми або професійні захворювання і потребують постійного догляду, ліків чи медичних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністерка України Юлії Свириденко.

За її словами, тепер постраждалі зможуть отримувати грошову допомогу в більшому розмірі - залежно від рівня потреб. Нові розміри виплат: 4 000 гривень - якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

- якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби; 2 000 гривень - якщо є потреба в постійному сторонньому догляді та медичному забезпеченні;

- якщо є потреба в постійному сторонньому догляді та медичному забезпеченні; 1 333 гривень - якщо потрібен побутовий догляд і медичні засоби;

- якщо потрібен побутовий догляд і медичні засоби; 800 гривень - у разі потреби в санітарно-гігієнічних засобах і медикаментах. "Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі", - зазначає Свириденко. Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що розмір компенсації буде прив’язаний до мінімальної заробітної плати.