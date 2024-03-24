Коли працівник може отримати компенсацію за травму на виробництві: відповідь ПФУ

Не завжди на підприємствах з небезпечним виробництвом дотримуються основних вимог щодо безпечних умов праці. В таких ситуаціях найчастіше й трапляються нещасні випадки на виробництві. Як наслідок працівник отримує травму, і виникає необхідність отримати компенсацію.

У разі виникнення нещасного випадку працівник має дотримуватися наступного алгоритму дій.

Дії працівника

Потерпілий або інші співробітники, в разі якщо він сам не може, повинні вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок:

безпосередньому керівникові робіт,

службі охорони праці підприємства (установи, організації)

або іншій уповноваженій особі підприємства (установи, організації);

Алгоритм для керівника робіт

Безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцеві про те, що сталося;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці, машини, механізми, обладнання, устатковання у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків або порушення виробничих процесів;

Дії медзакладу

Медичний заклад, куди доставлено або звернувся потерпілий, фіксує факт нещасного випадку на виробництві зі слів потерпілого або осіб, які його доставили (якщо сам потерпілий не може про це повідомити, наприклад, при несвідомому стані).

Невідкладно медичний заклад передає з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві підприємству-роботодавцю потерпілого, територіальному органу Державної служби України з питань праці та управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за місцем настання нещасного випадку.

Алгоритм для роботодавця

Роботодавець після отримання інформації протягом двох годин зобов’язаний повідомити, окрім вищезазначених установ також:

керівника підприємства, на території якого стався нещасний випадок, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

керівника первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці, а у разі відсутності профспілки − уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці;

уповноважений орган чи наглядову раду підприємства (у разі її утворення);

орган Державної служби України з надзвичайних ситуацій у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

У випадку, якщо нещасний випадок підлягатиме спеціальному розслідуванню (нещасний випадок із смертельними наслідками або що спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого тощо) додатково повідомляються місцева держадміністрація або орган місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства), орган галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності - територіальне профоб’єднанню та орган поліції.

Дії спеціальної комісії

Комісія з розслідування нещасних випадків, що не підлягають спеціальному розслідуванню утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок на виробництві.

Комісія зі спеціального розслідування утворюється Державною службою України з питань праці та/або її територіальним органом протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел.

Скільки часу потрібно, щоб отримати одноразову допомогу

Одноразову допомогу в разі нещасного випадку на виробництві мають виплатити протягом місяця з дня визначення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого одноразову допомогу його родичам та особам, які були на його утриманні, виплачують також у місячний строк з дня його смерті.