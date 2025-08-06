До 4 тысяч гривен ежемесячно: в Украине повысили компенсации за травмы на работе

В Украине повысили ежемесячные компенсации для людей, которые получили производственные травмы или профессиональные заболевания и нуждаются в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко .

По ее словам, теперь пострадавшие смогут получать денежную помощь в большем размере - в зависимости от уровня потребностей.

Новые размеры выплат:

4 000 гривен - если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;

- если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства; 2 000 гривен - если есть потребность в постоянном постороннем уходе и медицинском обеспечении;

- если есть потребность в постоянном постороннем уходе и медицинском обеспечении; 1 333 гривен - если нужен бытовой уход и медицинские средства;

- если нужен бытовой уход и медицинские средства; 800 гривен - в случае необходимости в санитарно-гигиенических средствах и медикаментах.

"Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе", - отмечает Свириденко.

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что размер компенсации будет привязан к минимальной заработной плате.