4 речі, за які ви не відповідаєте і даремно себе накручуєте

За які речі ви не віповідаєте і чому не варто себе звинувачувати (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сучасне життя переповнене стресом - дедлайни, новини, сімейні проблеми. І часто ми навантажуємо себе ще більше, переймаючись тим, на що взагалі не можемо вплинути. Це прямий шлях до тривожності й безсоння.

За які 4 речі ви точно не відповідаєте і не маєте це брати на себе, розповідає РБК-Україна.

Настрій інших людей

Ви не здатні зробити когось щасливим чи нещасним. Так, ваші дії можуть вплинути на емоції близьких, але їхня реакція - це лише їхня відповідальність. Підлаштовувати своє життя під чужий комфорт - велика помилка. 

Рішення оточуючих

Давати пораду - можна. Але будьте обачні, і давайте поради тільки тоді, коли вас про це просять і так, щоб не нашкодити. А от жити замість іншої людини - ви не можете. Якщо ви розв'язуєте проблеми за когось, він втрачає шанс навчитися і здобути досвід. І найгірше - якщо щось піде не так, ви будете винні. 

Результат власних зусиль

Ви можете викладатися на повну, але кінцевий результат залежить не тільки від вас. На нього впливає безліч чинників - від погоди до удачі. Ваше завдання - робити якісно те, що у ваших силах.

Очікування інших

Чужі мрії та очікування - не ваша відповідальність. Якщо ви живете, щоб виправдати очікування батьків, друзів чи колег, то втрачаєте власне життя. Ставте власні цілі й рухайтеся туди, куди вас кличе серце.

Мозок часто підсовує ілюзію, що "контроль" зробить нас спокійнішими. Але це лише трюк, який призводить до зайвих переживань. Нагадуйте собі, що відповідальність у вас є тільки за власні вчинки, слова й рішення. Все інше - поза зоною контролю.

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: стаття Setting Healthy Boundaries & Build Positive Relationships на PositivePsychology, стаття Setting Healthy Boundaries in Relationships на HelpGuide, стаття How to Set Boundaries With Friends-and Why It’s Necessary на Verywell Mind.

