4 речі, за які ви не відповідаєте і даремно себе накручуєте

Сучасне життя переповнене стресом - дедлайни, новини, сімейні проблеми. І часто ми навантажуємо себе ще більше, переймаючись тим, на що взагалі не можемо вплинути. Це прямий шлях до тривожності й безсоння.
За які 4 речі ви точно не відповідаєте і не маєте це брати на себе, розповідає РБК-Україна.
Ви не здатні зробити когось щасливим чи нещасним. Так, ваші дії можуть вплинути на емоції близьких, але їхня реакція - це лише їхня відповідальність. Підлаштовувати своє життя під чужий комфорт - велика помилка.
Давати пораду - можна. Але будьте обачні, і давайте поради тільки тоді, коли вас про це просять і так, щоб не нашкодити. А от жити замість іншої людини - ви не можете. Якщо ви розв'язуєте проблеми за когось, він втрачає шанс навчитися і здобути досвід. І найгірше - якщо щось піде не так, ви будете винні.
Ви можете викладатися на повну, але кінцевий результат залежить не тільки від вас. На нього впливає безліч чинників - від погоди до удачі. Ваше завдання - робити якісно те, що у ваших силах.
Чужі мрії та очікування - не ваша відповідальність. Якщо ви живете, щоб виправдати очікування батьків, друзів чи колег, то втрачаєте власне життя. Ставте власні цілі й рухайтеся туди, куди вас кличе серце.
Мозок часто підсовує ілюзію, що "контроль" зробить нас спокійнішими. Але це лише трюк, який призводить до зайвих переживань. Нагадуйте собі, що відповідальність у вас є тільки за власні вчинки, слова й рішення. Все інше - поза зоною контролю.
