4 предложения перемирия, 20 олигархов - на санкции и 300 ракет к Patriot: главные заявления Сибиги

Украина на фоне новых угроз ведет переговоры о поставках критически важных 20 мм боеприпасов и рассчитывает на минимум 300 интерсепторов для ПВО этой зимой. Также вместе с партнерами обсуждаются 4 идеи по перемирию и новые санкции против российских олигархов.

Евроинтеграция и отношения с Венгрией

Диалог с Будапештом: Состоялись контакты с Анитой Орбан (министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии). Венгерская сторона будет рассматривать свое участие в Карпатской инициативе в будущем. Также успешно проведен очередной раунд украино-венгерских консультаций.

Законодательные инициативы: Подготовлен драфт закона о национальных меньшинствах (с изменениями законодательства по образованию для всех меньшинств в Украине), который может быть рассмотрен на специальной сессии Верховной Рады совместно с европейским массивом законодательства.

Обороноспособность и поддержка партнеров

Обеспечение боеприпасами: Проведена масштабная работа по 20-мм калибру совместно с президентом и министром обороны. Достигнуты договоренности с партнерами, в том числе с Испанией, Бельгией и Польшей, которая уже начала процесс передачи необходимых боеприпасов.

Потребности в ПВО и ракетах: Минимальная потребность Сил обороны в интерсепторах (ракетах для Patriot) на этот зимний период составляет 300 единиц, исходя из расчетов производства баллистики Россией ( 120-140 ракет в месяц при 600 на складах).

Фото: Сибига сделал заявление о российской баллистике (инфографика РБК-Украина)

"Мы сейчас просим партнеров заказывать интерсепторы-дроны с реактивным двигателем. Наши частные производители готовы масштабироваться при поступлении вовремя средств. Мы над этим сейчас работаем. Один из вариантов - заказ направления у них, их продукции. Я здесь достаточно оптимистичен", - отметил Сибига.

Санкции

Асимметричный ответ на изъятие олигархов: В ответ на изъятие двух российских олигархов Украина подготовила список из более чем 20 человек для внесения в санкционные списки, а также работает над санкционированием Усманова и Фридмана в национальных юрисдикциях (Канада, Британия, Япония, Австралия).

"Вы изъяли двух олигархов, а мы внесем дополнительно двадцать. Мы подготовили список, более двадцати российских олигархов. И также снова будем этих двух возвращать. Это наш подход теперь. И мы сейчас на стадии уже формализации. 20 – президент это уже одобрил", – рассказал Сибига.

Мирный трек и переговоры

Черноморское и энергетическое перемирие: Есть четыре предложения (самое широкое - от Индии, а также от Турции, Египта и США). Украина готова к энергетическому и Черноморскому перемирию (полная остановка ударов по энергетике и портовой инфраструктуре) только в сочетании. Также рассматривается возможность перемирия по результатам встречи президентов или безусловного по линии столкновения.

"Мы имеем четыре предложения. Наиболее широкое - предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль. Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании, как это все должно происходить. Мы готовы к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только в таком сочетании.

Что касается энергетики – это полное энергетическое перемирие, остановка ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", – подчеркнул Сибига.

Сибига также объяснил, что есть еще два предложения (Турция и Египет), они схожи по содержанию. Это зерно - продовольственное перемирие в Черном море. Четвертое предложение (США) - энергетическое перемирие, оно было обсуждено во время встречи президентов Зеленский-Трамп.

Визит американских переговорщиков: Визит Кушнера и Уиткоффа дал возможность предоставить расширенные брифы от украинских военных о реальной ситуации, обсудить двусторонние вопросы (ракеты, лицензия, Starlink) и договориться о встрече президента Зеленского с президентом Трампом в Нью-Йорке для возобновления трехстороннего формата переговоров.

Другие вопросы

Безопасность в Европе: Российские диверсии и саботаж на территории европейских стран являются актами войны, поскольку в России существуют четкие разработанные планы с таргетом нападения на европейские страны.

"Как бы себя Европа ни успокаивала, она уже находится в войне с Россией. Россия так считает. И эти операции, которые проводятся на территории европейских стран, это уже не гибридные операции. Это уже акты саботажа, диверсий", - заявил Сибига.

Южная Корея: Ситуация названа дипломатическим недоразумением, продолжается ежедневный контакт с корейским министром для скорейшего решения ситуации.

Финансирование и бюджет: Разрабатываются различные варианты покрытия дефицита бюджета в следующем году (фронт-лоудинг кредита, замороженные активы, расширение 90-миллиардного кредита за пределы Европы, двусторонние льготные кредиты) и принятие европейского законодательства.