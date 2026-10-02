ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

4 предложения перемирия, 20 олигархов - на санкции и 300 ракет к Patriot: главные заявления Сибиги

10:36 02.10.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Милан Лелич
4 предложения перемирия, 20 олигархов - на санкции и 300 ракет к Patriot: главные заявления Сибиги Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина на фоне новых угроз ведет переговоры о поставках критически важных 20 мм боеприпасов и рассчитывает на минимум 300 интерсепторов для ПВО этой зимой. Также вместе с партнерами обсуждаются 4 идеи по перемирию и новые санкции против российских олигархов.

Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига на встрече с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Евроинтеграция и отношения с Венгрией

Диалог с Будапештом: Состоялись контакты с Анитой Орбан (министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии). Венгерская сторона будет рассматривать свое участие в Карпатской инициативе в будущем. Также успешно проведен очередной раунд украино-венгерских консультаций.

Законодательные инициативы: Подготовлен драфт закона о национальных меньшинствах (с изменениями законодательства по образованию для всех меньшинств в Украине), который может быть рассмотрен на специальной сессии Верховной Рады совместно с европейским массивом законодательства.

Обороноспособность и поддержка партнеров

Обеспечение боеприпасами: Проведена масштабная работа по 20-мм калибру совместно с президентом и министром обороны. Достигнуты договоренности с партнерами, в том числе с Испанией, Бельгией и Польшей, которая уже начала процесс передачи необходимых боеприпасов.

Потребности в ПВО и ракетах: Минимальная потребность Сил обороны в интерсепторах (ракетах для Patriot) на этот зимний период составляет 300 единиц, исходя из расчетов производства баллистики Россией ( 120-140 ракет в месяц при 600 на складах).

4 предложения перемирия, 20 олигархов - на санкции и 300 ракет к Patriot: главные заявления Сибиги
Фото: Сибига сделал заявление о российской баллистике (инфографика РБК-Украина)

"Мы сейчас просим партнеров заказывать интерсепторы-дроны с реактивным двигателем. Наши частные производители готовы масштабироваться при поступлении вовремя средств. Мы над этим сейчас работаем. Один из вариантов - заказ направления у них, их продукции. Я здесь достаточно оптимистичен", - отметил Сибига.

Санкции

Асимметричный ответ на изъятие олигархов: В ответ на изъятие двух российских олигархов Украина подготовила список из более чем 20 человек для внесения в санкционные списки, а также работает над санкционированием Усманова и Фридмана в национальных юрисдикциях (Канада, Британия, Япония, Австралия).

"Вы изъяли двух олигархов, а мы внесем дополнительно двадцать. Мы подготовили список, более двадцати российских олигархов. И также снова будем этих двух возвращать. Это наш подход теперь. И мы сейчас на стадии уже формализации. 20 – президент это уже одобрил", – рассказал Сибига.

Мирный трек и переговоры

Черноморское и энергетическое перемирие: Есть четыре предложения (самое широкое - от Индии, а также от Турции, Египта и США). Украина готова к энергетическому и Черноморскому перемирию (полная остановка ударов по энергетике и портовой инфраструктуре) только в сочетании. Также рассматривается возможность перемирия по результатам встречи президентов или безусловного по линии столкновения.

"Мы имеем четыре предложения. Наиболее широкое - предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль. Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании, как это все должно происходить. Мы готовы к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только в таком сочетании.
Что касается энергетики – это полное энергетическое перемирие, остановка ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", – подчеркнул Сибига.

Сибига также объяснил, что есть еще два предложения (Турция и Египет), они схожи по содержанию. Это зерно - продовольственное перемирие в Черном море. Четвертое предложение (США) - энергетическое перемирие, оно было обсуждено во время встречи президентов Зеленский-Трамп.

Визит американских переговорщиков: Визит Кушнера и Уиткоффа дал возможность предоставить расширенные брифы от украинских военных о реальной ситуации, обсудить двусторонние вопросы (ракеты, лицензия, Starlink) и договориться о встрече президента Зеленского с президентом Трампом в Нью-Йорке для возобновления трехстороннего формата переговоров.

Другие вопросы

Безопасность в Европе: Российские диверсии и саботаж на территории европейских стран являются актами войны, поскольку в России существуют четкие разработанные планы с таргетом нападения на европейские страны.

"Как бы себя Европа ни успокаивала, она уже находится в войне с Россией. Россия так считает. И эти операции, которые проводятся на территории европейских стран, это уже не гибридные операции. Это уже акты саботажа, диверсий", - заявил Сибига.

Южная Корея: Ситуация названа дипломатическим недоразумением, продолжается ежедневный контакт с корейским министром для скорейшего решения ситуации.

Финансирование и бюджет: Разрабатываются различные варианты покрытия дефицита бюджета в следующем году (фронт-лоудинг кредита, замороженные активы, расширение 90-миллиардного кредита за пределы Европы, двусторонние льготные кредиты) и принятие европейского законодательства.

"Я считаю, что мы должны установить рекорд по принятию европейского законодательства, потому что значительные средства тоже сидят в этих законах. Поэтому будем активно работать с Верховной Радой. Физически просто сложно сейчас подготовить все эти законопроекты, но правительство делает максимально все, чтобы это произошло", - заявил Сибига.

Читайте также: Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и РФ по перемирию в Черном море, - СМИ

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Сибига Перемирие России и Украины
Новости
Россия создает новый "теневой флот" для обхода санкций, - МИД Британии
Россия создает новый "теневой флот" для обхода санкций, - МИД Британии
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать