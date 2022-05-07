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Есть 4 критерия. Резников рассказал, как Байден принимает решение о помощи Украине

Фото: Алексей Резников (крайний справа) с делегацией Минобороны США (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Алексей Резников поделился подробностями процесса согласования военно-технической помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Окончательное решение принимает президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Резников вспомнил совместную с главой отечественного МИД Дмитрием Кулебой встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном в США, на которой также был и американский лидер Джо Байден. Тогда президент США рассказал ему, как принимает решение о помощи Украине.

"Он (Байден, – ред.) сказал, что есть 4 критерия, по которым измеряет обращение моих коллег (Остина, Блинкена) относительно помощи Украине. "Ваш запрос приносят и мы его оцениваем. 1. Действительно ли оно эффективно, чтобы помочь Украине. 2. Как это повлияет на устойчивость альянса, чтобы это не разрушило взаимодействие в альянсе. 3. Будет ли оно одномоментно, или помощь будет системной. 4. Есть ли у нас ресурс эту помощь обеспечить", – рассказал Резников.

Глава Минобороны также вспомнил, что на Западе на слом сопротивления Вооруженных сил войсками РФ давали 3 суток. Однако отчаянное сопротивление украинской армии, по мнению Резникова, убедило партнеров предоставить ВСУ современное вооружение.

К слову, Центр противодействия дезинформации опроверг очередной фейк Минобороны РФ.

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