За 4 года работы Рады украинский депутат в среднем пропустил каждое 5 голосование

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардепы свыше 6 млн 300 тыс. раз высказывали свою позицию во время голосований

За 4 года работы 8-го созыва Верховной рады в среднем украинский депутат пропустил каждое пятое голосование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследования гражданской сети "Опора".

Как отмечается, за этот период украинские парламентарии свыше 6 миллионов 300 тысяч раз высказывали свою позицию во время голосований - а это почти 15 тысяч голосований на одного депутата.

"В среднем украинский депутат пропустил каждое пятое голосование, в трети случаев вообще "не голосовал", а во время двух из пяти голосований нажимал кнопку "за". Зато только один раз из ста нажимал "против", а еще в семи процентах случаев "удерживался"", - говорится в сообщении.

Таким образом, несмотря на оппозиционную риторику многих политических сил, украинские парламентарии не высказывают такую позицию во время голосований в сессионном зале, подчеркивают в организации.

Напомним, гражданская сеть "Опора", проанализировав 4 года работы Верховной рады 8-го созыва, признала самым эффективным законотворцем президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечается, 81% инициированных президентом законопроектов в итоге стали законами.

Также в КИУ сообщали, что на средств на рекламу шесть парламентских партий увеличили более чем вдвое - до 201 млн гривен - расходы в третьем квартале по сравнению с первым кварталом, а больше всего тратит средств на рекламу "ВО "Батькивщина".