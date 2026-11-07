До 4 черг відключень: як діятимуть графіки обмежень світла 8 листопада

Енергетики зазначають, що заходи обмеження споживання діятимуть упродовж доби, з 00:00 до 23:59.

У цей період застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг.

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Українців закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

"Коли електроенергія з’являється згідно з графіком, споживайте її ощадливо", - наголосили в "Укренерго".