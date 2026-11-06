Росія пошкодила два енергооб’єкти ДТЕК на Київщині (фото)
Росія знову ударила по енергооб’єктах ДТЕК у Київській області. Світла немає у двох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби ДТЕК у Facebook.
РФ б'є по енергетиці
Вночі 5 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК, зауважили енергетики.
"Через пошкодження двох енергооб'єктів в частинах Обухівського та Білоцерківського районів відсутнє електропостачання. Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу", - уточнили у дописі.
За словами ДТЕК, енергетики вже розпочали ремонти. На ранок частину домогосподарств вдалося перезаживити, проте аварійно-відновлювальні роботи тривають.
В інших районах області діють стабілізаційні графіки, уточнили енергетики.
Раніше РБК-Україна писало, що за останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.
Для порівняння, у 2022 році Росія здійснила 11 масованих атак, які спрямовувала переважно на електростанції.
Крім того, через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань та повністю припинили генерацію електроенергії.