Росія пошкодила два енергооб’єкти ДТЕК на Київщині (фото)

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Росія знову ударила по енергооб’єктах ДТЕК у Київській області. Світла немає у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби ДТЕК у Facebook.

РФ б'є по енергетиці Вночі 5 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК, зауважили енергетики. "Через пошкодження двох енергооб'єктів в частинах Обухівського та Білоцерківського районів відсутнє електропостачання. Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу", - уточнили у дописі. За словами ДТЕК, енергетики вже розпочали ремонти. На ранок частину домогосподарств вдалося перезаживити, проте аварійно-відновлювальні роботи тривають. В інших районах області діють стабілізаційні графіки, уточнили енергетики.