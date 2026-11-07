До 4 очередей отключений: как будут действовать графики ограничений света 8 ноября

В части областей Украины 8 ноября вынужденно применят ограничения потребления из-за последствий российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Энергетики отмечают, что меры ограничения потребления будут действовать в течение суток с 00:00 до 23:59.
В этот период будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей от 1,5 до 4 очередей.
Из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.
Украинцы призывают следить за сообщениями и актуальными графиками отключений на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
"Когда электроэнергия появляется согласно графику, потребляйте ее экономно", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Напомним, что ранее Россия повредила два энергообъекта ДТЭК в Киевской области, из-за чего в регионе продолжаются аварийные обесточения.
В то же время из-за массированных обстрелов и сложностей в восстановлении требуется больше времени восстановления света в ряде пострадавших районов.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть электроснабжение, однако ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной.