До 4 очередей отключений: как будут действовать графики ограничений света 8 ноября

Энергетики отмечают, что меры ограничения потребления будут действовать в течение суток с 00:00 до 23:59.

В этот период будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей от 1,5 до 4 очередей.

Из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Украинцы призывают следить за сообщениями и актуальными графиками отключений на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

"Когда электроэнергия появляется согласно графику, потребляйте ее экономно", - подчеркнули в "Укрэнерго".