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До 4 очередей отключений: как будут действовать графики ограничений света 8 ноября

20:25 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
До 4 очередей отключений: как будут действовать графики ограничений света 8 ноября Фото: ограничение света коснутся нескольких областей Украины 8 ноября (Getty Images)
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В части областей Украины 8 ноября вынужденно применят ограничения потребления из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что меры ограничения потребления будут действовать в течение суток с 00:00 до 23:59.

В этот период будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей от 1,5 до 4 очередей.

Из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Украинцы призывают следить за сообщениями и актуальными графиками отключений на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

"Когда электроэнергия появляется согласно графику, потребляйте ее экономно", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, что ранее Россия повредила два энергообъекта ДТЭК в Киевской области, из-за чего в регионе продолжаются аварийные обесточения.

В то же время из-за массированных обстрелов и сложностей в восстановлении требуется больше времени восстановления света в ряде пострадавших районов.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть электроснабжение, однако ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной.

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