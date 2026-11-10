До 38% за рік: де в Україні найбільше подорожчали будинки та скільки коштують зараз

Будинки на вторинному ринку за рік подорожчали майже в усіх регіонах. Найбільше у Вінницькій і Тернопільській областях, де ціни зросли на 38%. Водночас у деяких містах вартість знизилася.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Серед обласних центрів найвища медіанна ціна приватного будинку на вторинному ринку - у Києві. Вона становить 230 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж раніше.
До міст із найдорожчими будинками також увійшли:
Львів - 210 тисяч доларів (-5%);
Ужгород - 175 тисяч доларів (+3%);
Одеса - 165 тисяч доларів (+9%);
Чернівці - 143 тисячі доларів (+13%);
Івано-Франківськ - 140 тисяч доларів (+4%);
Тернопіль - 132 тисячі доларів (+18%).
Найдешевші будинки серед наведених міст - у Чернігові. Медіанна ціна становить 26,4 тисячі доларів, що на 17% менше, ніж торік.
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На рівні областей найбільше зростання медіанної вартості будинків зафіксували у Вінницькій і Тернопільській областях - на 38%.
Також суттєво подорожчала нерухомість у:
Волинській області - на 37%, до 80 тисяч доларів;
Запорізькій області - на 37%, до 22 тисяч доларів;
Чернівецькій області - на 33%, до 50,5 тисячі доларів;
Рівненській області - на 31%, до 58,8 тисячі доларів;
Одеській області - на 27%, до 70 тисяч доларів.
Найвища медіанна ціна будинку серед областей - у Київській області: 122 тисячі доларів (+11%). Далі йдуть Львівська область із показником 96 тисяч доларів (+20%) та Івано-Франківська - 93 тисячі доларів (+19%).
Найдешевші будинки на вторинному ринку - у Чернігівській області. Їхня медіанна ціна становить 11,8 тисячі доларів, що на 18% більше, ніж раніше.
Читайте також про те, що у Києві восени оренда в окремих сегментах дешевшає. Найбільше ціна впала на трикімнатні квартири - на 9% за рік.
Раніше ми писали про те, що у Києві кількість оголошень про продаж житла зменшилась на 4% за рік, водночас в Одесі їх побільшало майже на третину.