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До 38% за рік: де в Україні найбільше подорожчали будинки та скільки коштують зараз

08:07 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
Як змінились ціни на будинки в Україні протягом року (колаж РБК-Україна)

Будинки на вторинному ринку за рік подорожчали майже в усіх регіонах. Найбільше у Вінницькій і Тернопільській областях, де ціни зросли на 38%. Водночас у деяких містах вартість знизилася.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Де найдорожчі будинки в Україні

Серед обласних центрів найвища медіанна ціна приватного будинку на вторинному ринку - у Києві. Вона становить 230 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж раніше.

До міст із найдорожчими будинками також увійшли:

  • Львів - 210 тисяч доларів (-5%);

  • Ужгород - 175 тисяч доларів (+3%);

  • Одеса - 165 тисяч доларів (+9%);

  • Чернівці - 143 тисячі доларів (+13%);

  • Івано-Франківськ - 140 тисяч доларів (+4%);

  • Тернопіль - 132 тисячі доларів (+18%).

Найдешевші будинки серед наведених міст - у Чернігові. Медіанна ціна становить 26,4 тисячі доларів, що на 17% менше, ніж торік.

Середні ціни на будинки у різних містах (інфографіка ЛУН)

Читайте також: Оренда у Луцьку подорожчала на 43%: скільки тепер коштує житло

Як змінилися ціни в областях

На рівні областей найбільше зростання медіанної вартості будинків зафіксували у Вінницькій і Тернопільській областях - на 38%.

Також суттєво подорожчала нерухомість у:

  • Волинській області - на 37%, до 80 тисяч доларів;

  • Запорізькій області - на 37%, до 22 тисяч доларів;

  • Чернівецькій області - на 33%, до 50,5 тисячі доларів;

  • Рівненській області - на 31%, до 58,8 тисячі доларів;

  • Одеській області - на 27%, до 70 тисяч доларів.

Ціни на будинки у різних областях (інфографіка ЛУН)

Найвища медіанна ціна будинку серед областей - у Київській області: 122 тисячі доларів (+11%). Далі йдуть Львівська область із показником 96 тисяч доларів (+20%) та Івано-Франківська - 93 тисячі доларів (+19%).

Найдешевші будинки на вторинному ринку - у Чернігівській області. Їхня медіанна ціна становить 11,8 тисячі доларів, що на 18% більше, ніж раніше.

Читайте також про те, що у Києві восени оренда в окремих сегментах дешевшає. Найбільше ціна впала на трикімнатні квартири - на 9% за рік.

Раніше ми писали про те, що у Києві кількість оголошень про продаж житла зменшилась на 4% за рік, водночас в Одесі їх побільшало майже на третину.

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