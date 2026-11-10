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До 38% за год: где в Украине больше всего подорожали дома и сколько стоят сейчас

08:07 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Как изменились цены на дома в Украине в течение года (коллаж РБК-Украина)

Дома на вторичном рынке за год подорожали почти во всех регионах. Больше всего в Винницкой и Тернопольской областях, где цены выросли на 38%. В то же время в некоторых городах стоимость снизилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Где самые дорогие дома в Украине

Среди областных центров самая высокая медианная цена частного дома на вторичном рынке - в Киеве. Она составляет 230 тысяч долларов, что на 9% больше, чем раньше.

До городов с самыми дорогими домами также вошли:

  • Львов - 210 тысяч долларов (-5%);

  • Ужгород - 175 тысяч долларов (+3%);

  • Одесса - 165 тысяч долларов (+9%);

  • Черновцы - 143 тысячи долларов (+13%);

  • Ивано-Франковск - 140 тысяч долларов (+4%);

  • Тернополь - 132 тысячи долларов (+18%).

Самые дешевые дома среди приведенных городов - в Чернигове. Медианная цена составляет 26,4 тысяч долларов, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Средние цены на дома в разных городах (инфографика ЛУН)

Читайте также: Аренда в Луцке подорожала на 43%: сколько теперь стоит жилье

Как изменились цены в областях

На уровне областей самый больший рост медианной стоимости домов зафиксирован в Винницкой и Тернопольской областях - на 38%.

Также существенно подорожала недвижимость в:

  • Волынской области - на 37%, до 80 тысяч долларов;

  • Запорожской области - на 37%, до 22 тысяч долларов;

  • Черновицкой области - на 33%, до 50,5 тысячи долларов;

  • Ровенской области - на 31%, до 58,8 тысячи долларов;

  • Одесской области - на 27%, до 70 тысяч долларов.

Цены на дома в разных областях (инфографика ЛУН)

Самая высокая медианная цена дома среди областей - в Киевской области: 122 тысячи долларов (+11%). Далее следуют Львовская область с показателем 96 тысяч долларов (+20%) и Ивано-Франковска - 93 тысячи долларов (+19%).

Самые дешевые дома на вторичном рынке - в Черниговской области. Их медианная цена составляет 11,8 тысяч долларов, что на 18% больше, чем раньше.

Читайте также, что в Киеве осенью аренда в отдельных сегментах дешевеет. Больше всего цена упала на трехкомнатные квартиры - на 9% за год.

Ранее мы писали о том, что в Киеве количество объявлений о продаже жилья уменьшилось на 4% за год, в то же время в Одессе их увеличилось почти на треть.

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