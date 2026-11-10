До 38% за год: где в Украине больше всего подорожали дома и сколько стоят сейчас

Дома на вторичном рынке за год подорожали почти во всех регионах. Больше всего в Винницкой и Тернопольской областях, где цены выросли на 38%. В то же время в некоторых городах стоимость снизилась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Среди областных центров самая высокая медианная цена частного дома на вторичном рынке - в Киеве. Она составляет 230 тысяч долларов, что на 9% больше, чем раньше.
До городов с самыми дорогими домами также вошли:
Львов - 210 тысяч долларов (-5%);
Ужгород - 175 тысяч долларов (+3%);
Одесса - 165 тысяч долларов (+9%);
Черновцы - 143 тысячи долларов (+13%);
Ивано-Франковск - 140 тысяч долларов (+4%);
Тернополь - 132 тысячи долларов (+18%).
Самые дешевые дома среди приведенных городов - в Чернигове. Медианная цена составляет 26,4 тысяч долларов, что на 17% меньше, чем в прошлом году.
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На уровне областей самый больший рост медианной стоимости домов зафиксирован в Винницкой и Тернопольской областях - на 38%.
Также существенно подорожала недвижимость в:
Волынской области - на 37%, до 80 тысяч долларов;
Запорожской области - на 37%, до 22 тысяч долларов;
Черновицкой области - на 33%, до 50,5 тысячи долларов;
Ровенской области - на 31%, до 58,8 тысячи долларов;
Одесской области - на 27%, до 70 тысяч долларов.
Самая высокая медианная цена дома среди областей - в Киевской области: 122 тысячи долларов (+11%). Далее следуют Львовская область с показателем 96 тысяч долларов (+20%) и Ивано-Франковска - 93 тысячи долларов (+19%).
Самые дешевые дома на вторичном рынке - в Черниговской области. Их медианная цена составляет 11,8 тысяч долларов, что на 18% больше, чем раньше.
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Ранее мы писали о том, что в Киеве количество объявлений о продаже жилья уменьшилось на 4% за год, в то же время в Одессе их увеличилось почти на треть.