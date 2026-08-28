38 атак та 20 тривог. Рятувальники зробили важливе звернення до мешканців Києва та області

Рятувальники розповіли, що Київська область зазнала вже 38 ворожих атак, починаючи з першого влучання вночі 27 серпня.

"Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. З початку їхньої роботи сигнал повітряної тривоги лунав 20 разів. Вогнеборці змушені постійно переривати гасіння пожеж, відходити в укриття через загрозу повторних прильотів і знову повертатися до приборкання вогню", - йдеться у заяві.

Водночас у ДСНС наголосили, що через підвищений інтерес до процесу гасіння громадяни нехтують правилами безпеки, тому там, де триває ліквідація наслідків, вже є загиблі і поранені цивільні.

"Будьте вкрай обережні! Не заходьте в райони, де триває ліквідація наслідків обстрілів, та без нагальної потреби не виходьте з укриттів чи безпечних місць", - закликали рятувальники.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що атаки реактивними дронами по Київщині, які відбуваються хвилями та провокують тривалі повітряні тривоги, спрямовані на виснаження української ППО та населення.