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38 атак и 20 тревог. Спасатели сделали важное обращение к жителям Киева и области

11:38 28.08.2026 Пт
2 мин
Среди гражданских есть жертвы из-за пренебрежения правилами безопасности
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ликвидация последствий вражеских обстрелов (ГСЧС)

Российские оккупанты продолжают терроризировать Киев и Киевскую область - за двое суток РФ совершила 38 атак. Вчера в столице прозвучало 13 тревог, а сегодня - уже 8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

Спасатели рассказали, что Киевская область подверглась уже 38 вражеским атакам, начиная с первого попадания ночью 27 августа.

"Спасатели работают в чрезвычайно сложных условиях. С начала их работы сигнал воздушной тревоги раздавался 20 раз. Пожарные вынуждены постоянно прерывать тушение пожаров, отходить в укрытия из-за угрозы повторных прилетов и снова возвращаться к укрощению огня", - говорится в заявлении.

В то же время в ГСЧС отметили, что из-за повышенного интереса к процессу гашения граждане пренебрегают правилами безопасности, поэтому там, где идет ликвидация последствий, уже есть погибшие и раненые гражданские.

"Будьте крайне осторожны! Не заходите в районы, где идет ликвидация последствий обстрелов, и без необходимости не выходите из укрытий или безопасных мест", - призвали спасатели.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что атаки реактивными дронами по Киевщине, которые происходят волнами и провоцируют длительные воздушные тревоги, направлены на истощение украинской ПВО и населения.

Отметим, российские войска атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской громаде. После первого попадания оккупанты нанесли еще два удара по этой самой локации, пока там продолжалась ликвидация пожара.

Кроме того, утром 28 августа россияне ударили по торговому центру "Эпицентр" в Запорожье. В результате обстрела здание получило повреждения, один человек пострадал.

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