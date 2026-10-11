До 36 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру: скільки коштує оренда в Києві і де найдешевше

Ціни у районах Києва

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру на Печерську - медіанна ціна становить 36 100 грн на місяць. За рік вартість зросла на 4%.

На другому місці за ціною - Шевченківський район, де оренда коштує в середньому 22 500 грн. За рік ціна зросла на 7%.

У Голосіївському районі однокімнатну квартиру можна зняти в середньому за 21 000 грн на місяць. За рік ціна зросла на 5%.

У Подільському районі середня вартість становить 20 000 грн. Це один із найбільших річних приростів - 18%.

В інших районах ціни такі:

Солом'янський - 16 000 грн (+3% за рік);

Оболонський - 15 500 грн (+3%);

Дарницький - 15 000 грн (0%);

Святошинський - 13 500 грн (+4%);

Дніпровський - 13 000 грн (0%);

Деснянський - 9 000 грн (-10%).

Таким чином, різниця між найдорожчим і найдешевшим районом столиці становить 27 100 грн на місяць.

Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у різних районах Києва (скриншот ЛУН)

Як змінилися ціни

Найбільше за рік подорожчала оренда однокімнатних квартир у Подільському районі - на 18%. Також зросли ціни у Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Оболонському районах.

Водночас у Деснянському районі оренда подешевшала на 10%. У Дарницькому та Дніпровському районах ціна за рік не змінилася.

Загалом середня оренда однокімнатної квартири в Києві залишається на рівні 17 тис. грн на місяць.