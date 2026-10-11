До 36 тысяч гривен за 1-комнатную квартиру: сколько стоит аренда в Киеве и где дешевле всего

Аренда однокомнатных квартир в Киеве стоит в среднем 17 тыс. грн в месяц. Это на 2% меньше, чем полгода назад. В то же время, цены сильно отличаются в зависимости от района.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру на Печерске - медианная цена составляет 36 100 грн в месяц. За год цена выросла на 4%.
На втором месте по цене - Шевченковский район, где аренда стоит в среднем 22 500 грн. За год цена выросла на 7%.
В Голосеевском районе однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 21000 грн в месяц. За год цена выросла на 5%.
В Подольском районе средняя стоимость составляет 20 000 грн. Это один из самых больших годовых приростов - 18%.
В других районах цены следующие:
Таким образом, разница между самым дорогим и дешевым районом столицы составляет 27 100 грн в месяц.
Больше всего за год подорожала аренда однокомнатных квартир в Подольском районе - на 18%. Также выросли цены в Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Оболонском районах.
В то же время в Деснянском районе аренда подешевела на 10%. В Дарницком и Днепровском районах цена за год не изменилась.
В общей сложности средняя аренда однокомнатной квартиры в Киеве остается на уровне 17 тыс. грн в месяц.
Читайте также о том, что на вторичном рынке в Киеве изменились цены на квартиры. За год средняя стоимость однокомнатных поднялась на 1%, тогда как двух- и трехкомнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.
Ранее мы писали о том, что данные ЛУН показывают, что за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В то же время в западных регионах предложений жилья стало гораздо меньше.