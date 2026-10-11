До 36 тысяч гривен за 1-комнатную квартиру: сколько стоит аренда в Киеве и где дешевле всего

Аренда однокомнатных квартир в Киеве стоит в среднем 17 тыс. грн в месяц. Это на 2% меньше, чем полгода назад. В то же время, цены сильно отличаются в зависимости от района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Цены в районах Киева

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру на Печерске - медианная цена составляет 36 100 грн в месяц. За год цена выросла на 4%.

На втором месте по цене - Шевченковский район, где аренда стоит в среднем 22 500 грн. За год цена выросла на 7%.

В Голосеевском районе однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 21000 грн в месяц. За год цена выросла на 5%.

В Подольском районе средняя стоимость составляет 20 000 грн. Это один из самых больших годовых приростов - 18%.

В других районах цены следующие:

Соломенский - 16 000 грн (+3% за год);

Оболонский - 15 500 грн (+3%);

Дарницкий - 15 000 грн (0%);

Святошинский - 13 500 грн (+4%);

Днепровский - 13 000 грн (0%);

Деснянский - 9 000 грн (-10%).

Таким образом, разница между самым дорогим и дешевым районом столицы составляет 27 100 грн в месяц.

Цены на аренду 1-комнатных квартир в разных районах Киева (скриншот ЛУН)

Как изменились цены

Больше всего за год подорожала аренда однокомнатных квартир в Подольском районе - на 18%. Также выросли цены в Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Оболонском районах.

В то же время в Деснянском районе аренда подешевела на 10%. В Дарницком и Днепровском районах цена за год не изменилась.

В общей сложности средняя аренда однокомнатной квартиры в Киеве остается на уровне 17 тыс. грн в месяц.