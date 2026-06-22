До 35 претендентів на квартиру: де в Україні найважче зняти чи купити житло

У низці регіонів України попит на однокімнатні квартири суттєво перевищує пропозицію. Найвища конкуренція серед покупців зафіксована у Черкаській області, а серед орендарів - у Запорізькій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
Головне:
Аналітики проаналізували ринок купівлі та оренди однокімнатних квартир за перше півріччя 2026 року. Показником попиту стала середня кількість відгуків на одне оголошення.
Найбільшу конкуренцію серед покупців житла зафіксували у Черкаській області. Тут одне оголошення про продаж однокімнатної квартири в середньому отримує 13 відгуків.
До регіонів із найвищим попитом на купівлю також увійшли:
Також високий рівень зацікавленості покупців зафіксували у Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві. У цих регіонах на одне оголошення припадає близько шести відгуків.
Ще гострішою є ситуація на ринку оренди. Найвищий попит зафіксували у Запорізькій області, де на одну пропозицію оренди однокімнатної квартири припадає в середньому 35 відгуків.
До п'ятірки регіонів із найбільшою конкуренцією також увійшли:
Високий попит на оренду також спостерігається у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській та Закарпатській областях. Тут кожне оголошення збирає від 18 до 21 відгуку.
В OLX Нерухомість пояснюють, що велика кількість відгуків на одне оголошення може свідчити не лише про високий попит, а й про нестачу доступних пропозицій на ринку.
Особливо це помітно в окремих прифронтових регіонах. Там додатковим фактором залишається пошкодження або втрата житла через бойові дії, що збільшує потребу в оренді та купівлі квартир як серед місцевих мешканців, так і серед внутрішньо переміщених осіб.
Експерти зазначають, що саме поєднання обмеженої пропозиції та стабільного попиту формує найвищу конкуренцію за житло в окремих областях України.
Раніше РБК-Україна писало про стрімке зростання цін на оренду житла в західних областях України через високий попит і скорочення кількості доступних квартир. Найбільше подорожчання зафіксували в Ужгороді, де оренда двокімнатного житла за рік зросла на 46%, а кількість пропозицій суттєво зменшилася.
Також ми розповідали, де в Україні найпростіше орендувати житло з домашніми тваринами. Кількість pet-friendly оголошень зростає, найбільше таких квартир пропонують у Київській області, а найпомітніше зростання пропозиції зафіксували на Сумщині.