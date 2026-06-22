До 35 претендентов на квартиру: где в Украине сложнее всего снять или купить жилье

Главное: Дефицит жилья: В ряде областей Украины возник острый дефицит свободных однокомнатных квартир, из-за чего спрос значительно превышает имеющееся предложение.

В ряде областей Украины возник острый дефицит свободных однокомнатных квартир, из-за чего спрос значительно превышает имеющееся предложение. Ажиотаж при покупке: Наибольшая конкуренция среди покупателей зафиксирована в Черкасской области, где на одно объявление приходится в среднем 13 откликов.

Наибольшая конкуренция среди покупателей зафиксирована в Черкасской области, где на одно объявление приходится в среднем 13 откликов. Рекорды на рынке аренды: Ситуация с арендой еще более критична. Абсолютным лидером стала Запорожская область - там на одну квартиру претендуют в среднем 35 арендаторов.

Ситуация с арендой еще более критична. Абсолютным лидером стала Запорожская область - там на одну квартиру претендуют в среднем 35 арендаторов. Основные причины: Эксперты объясняют огромное давление на рынок сочетанием ограниченного количества свободных квартир и высокого спроса, особенно в прифронтовых регионах.

Аналитики изучили рынок покупки и аренды однокомнатных квартир за первое полугодие 2026 года. Показателем спроса стало среднее количество откликов на одно объявление.

Где сложнее всего купить квартиру

Наибольшую конкуренцию среди покупателей жилья зафиксировали в Черкасской области. Здесь одно объявление о продаже однокомнатной квартиры в среднем получает 13 откликов.

В число регионов с самым высоким спросом на покупку также вошли:

Кировоградская область - около 11 откликов на объявление;

- около 11 откликов на объявление; Волынская область - 9;

- 9; Черновицкая область - около 9;

- около 9; Запорожская область - около 8.

Также высокий уровень заинтересованности покупателей зафиксирован в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве. В этих регионах на одно объявление приходится около шести откликов.

Где самая высокая конкуренция за аренду

Еще более острая ситуация наблюдается на рынке аренды. Самый высокий спрос зафиксирован в Запорожской области, где на одно предложение об аренде однокомнатной квартиры приходится в среднем 35 откликов.

В пятерку регионов с наибольшей конкуренцией также вошли:

Кировоградская область - около 29 откликов;

- около 29 откликов; Харьковская область - около 28;

- около 28; Черкасская область - около 26;

- около 26; Сумская область - 25.

Высокий спрос на аренду также наблюдается в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях. Здесь каждое объявление собирает от 18 до 21 отклика.

Почему возникает дефицит жилья

В OLX Недвижимость объясняют, что большое количество откликов на одно объявление может свидетельствовать не только о высоком спросе, но и о нехватке доступных предложений на рынке.

Особенно это заметно в отдельных прифронтовых регионах. Там дополнительным фактором остаются повреждения или утрата жилья в результате боевых действий, что увеличивает спрос на аренду и покупку квартир как среди местных жителей, так и среди внутренне перемещенных лиц.

Эксперты отмечают, что именно сочетание ограниченного предложения и стабильного спроса формирует наибольшую конкуренцию за жилье в отдельных областях Украины.