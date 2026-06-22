До 35 претендентов на квартиру: где в Украине сложнее всего снять или купить жилье
В ряде регионов Украины спрос на однокомнатные квартиры значительно превышает предложение. Наибольшая конкуренция среди покупателей отмечается в Черкасской области, а среди арендаторов - в Запорожской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
- Дефицит жилья: В ряде областей Украины возник острый дефицит свободных однокомнатных квартир, из-за чего спрос значительно превышает имеющееся предложение.
- Ажиотаж при покупке: Наибольшая конкуренция среди покупателей зафиксирована в Черкасской области, где на одно объявление приходится в среднем 13 откликов.
- Рекорды на рынке аренды: Ситуация с арендой еще более критична. Абсолютным лидером стала Запорожская область - там на одну квартиру претендуют в среднем 35 арендаторов.
- Основные причины: Эксперты объясняют огромное давление на рынок сочетанием ограниченного количества свободных квартир и высокого спроса, особенно в прифронтовых регионах.
Аналитики изучили рынок покупки и аренды однокомнатных квартир за первое полугодие 2026 года. Показателем спроса стало среднее количество откликов на одно объявление.
Где сложнее всего купить квартиру
Наибольшую конкуренцию среди покупателей жилья зафиксировали в Черкасской области. Здесь одно объявление о продаже однокомнатной квартиры в среднем получает 13 откликов.
В число регионов с самым высоким спросом на покупку также вошли:
- Кировоградская область - около 11 откликов на объявление;
- Волынская область - 9;
- Черновицкая область - около 9;
- Запорожская область - около 8.
Также высокий уровень заинтересованности покупателей зафиксирован в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве. В этих регионах на одно объявление приходится около шести откликов.
Где самая высокая конкуренция за аренду
Еще более острая ситуация наблюдается на рынке аренды. Самый высокий спрос зафиксирован в Запорожской области, где на одно предложение об аренде однокомнатной квартиры приходится в среднем 35 откликов.
В пятерку регионов с наибольшей конкуренцией также вошли:
- Кировоградская область - около 29 откликов;
- Харьковская область - около 28;
- Черкасская область - около 26;
- Сумская область - 25.
Высокий спрос на аренду также наблюдается в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях. Здесь каждое объявление собирает от 18 до 21 отклика.
Почему возникает дефицит жилья
В OLX Недвижимость объясняют, что большое количество откликов на одно объявление может свидетельствовать не только о высоком спросе, но и о нехватке доступных предложений на рынке.
Особенно это заметно в отдельных прифронтовых регионах. Там дополнительным фактором остаются повреждения или утрата жилья в результате боевых действий, что увеличивает спрос на аренду и покупку квартир как среди местных жителей, так и среди внутренне перемещенных лиц.
Эксперты отмечают, что именно сочетание ограниченного предложения и стабильного спроса формирует наибольшую конкуренцию за жилье в отдельных областях Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало о стремительном росте цен на аренду жилья в западных областях Украины из-за высокого спроса и сокращения количества доступных квартир. Наибольшее подорожание зафиксировали в Ужгороде, где аренда двухкомнатного жилья за год выросла на 46%, а количество предложений существенно сократилось.
Также мы рассказывали, где в Украине проще всего снять жилье с домашними животными. Количество объявлений, допускающих проживание с домашними животными, растет: больше всего таких квартир предлагают в Киевской области, а наиболее заметный рост предложения зафиксирован в Сумской области.