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До 35 претендентов на квартиру: где в Украине сложнее всего снять или купить жилье

06:40 22.06.2026 Пн
3 мин
Какие неожиданные факторы вызвали дефицит на рынке?
aimg Татьяна Веремеева
До 35 претендентов на квартиру: где в Украине сложнее всего снять или купить жилье Фото: В каких регионах сложнее всего купить и арендовать жилье? (freepik.com)
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В ряде регионов Украины спрос на однокомнатные квартиры значительно превышает предложение. Наибольшая конкуренция среди покупателей отмечается в Черкасской области, а среди арендаторов - в Запорожской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное:

  • Дефицит жилья: В ряде областей Украины возник острый дефицит свободных однокомнатных квартир, из-за чего спрос значительно превышает имеющееся предложение.
  • Ажиотаж при покупке: Наибольшая конкуренция среди покупателей зафиксирована в Черкасской области, где на одно объявление приходится в среднем 13 откликов.
  • Рекорды на рынке аренды: Ситуация с арендой еще более критична. Абсолютным лидером стала Запорожская область - там на одну квартиру претендуют в среднем 35 арендаторов.
  • Основные причины: Эксперты объясняют огромное давление на рынок сочетанием ограниченного количества свободных квартир и высокого спроса, особенно в прифронтовых регионах.

Аналитики изучили рынок покупки и аренды однокомнатных квартир за первое полугодие 2026 года. Показателем спроса стало среднее количество откликов на одно объявление.

Где сложнее всего купить квартиру

Наибольшую конкуренцию среди покупателей жилья зафиксировали в Черкасской области. Здесь одно объявление о продаже однокомнатной квартиры в среднем получает 13 откликов.

В число регионов с самым высоким спросом на покупку также вошли:

  • Кировоградская область - около 11 откликов на объявление;
  • Волынская область - 9;
  • Черновицкая область - около 9;
  • Запорожская область - около 8.

Также высокий уровень заинтересованности покупателей зафиксирован в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве. В этих регионах на одно объявление приходится около шести откликов.

Где самая высокая конкуренция за аренду

Еще более острая ситуация наблюдается на рынке аренды. Самый высокий спрос зафиксирован в Запорожской области, где на одно предложение об аренде однокомнатной квартиры приходится в среднем 35 откликов.

В пятерку регионов с наибольшей конкуренцией также вошли:

  • Кировоградская область - около 29 откликов;
  • Харьковская область - около 28;
  • Черкасская область - около 26;
  • Сумская область - 25.

Высокий спрос на аренду также наблюдается в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях. Здесь каждое объявление собирает от 18 до 21 отклика.

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Почему возникает дефицит жилья

В OLX Недвижимость объясняют, что большое количество откликов на одно объявление может свидетельствовать не только о высоком спросе, но и о нехватке доступных предложений на рынке.

Особенно это заметно в отдельных прифронтовых регионах. Там дополнительным фактором остаются повреждения или утрата жилья в результате боевых действий, что увеличивает спрос на аренду и покупку квартир как среди местных жителей, так и среди внутренне перемещенных лиц.

Эксперты отмечают, что именно сочетание ограниченного предложения и стабильного спроса формирует наибольшую конкуренцию за жилье в отдельных областях Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало о стремительном росте цен на аренду жилья в западных областях Украины из-за высокого спроса и сокращения количества доступных квартир. Наибольшее подорожание зафиксировали в Ужгороде, где аренда двухкомнатного жилья за год выросла на 46%, а количество предложений существенно сократилось.

Также мы рассказывали, где в Украине проще всего снять жилье с домашними животными. Количество объявлений, допускающих проживание с домашними животными, растет: больше всего таких квартир предлагают в Киевской области, а наиболее заметный рост предложения зафиксирован в Сумской области.

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