Более 34500 оккупантов: в Генштабе назвали потери России за 4 месяца войны против Украины

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 100 оккупантов. Всего за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 24 июня ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге Украины две 152-мм пушки, много бронированной техники и десятки оккупантов.
Кроме того, ВСУ сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.