Понад 34500 окупантів: у Генштабі назвали втрати Росії за 4 місяці війни проти України

За минулу добу українські військові ліквідували 100 окупантів. Всього за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Слов'янському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 24 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили на півдні України дві 152-мм гармати, багато броньованої техніки та десятки окупантів.
Крім того, ЗСУ збили над Одеською областю дві ворожі ракети.
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