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До +33 і дощі в кількох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 30 серпня, в Україні очікується спека, до 33°. При цьому дощі із грозою очікуються на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 28-33°, на високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 14-19°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Погода в Україні 30 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

В останній тиждень в Україні знову встановилася спека. Наприклад, у вівторок, 27 серпня, у Києві максимальна температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та становила 33,8 градуса.

Крім того, температурний рекорд було встановлено у Києві і 26 серпня.

Додамо, що синоптики дали попередній прогноз на вересень 2024 в Україні. У перший місяць осені середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (у Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градуси вище за норму.

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