До +33 и дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

В последнюю неделю в Украине снова установилась жара. Например, во вторник, 27 августа, в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8 градуса.

Кроме того, температурный рекорд был установлен в Киеве и 26 августа.

Добавим, что синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь 2024 в Украине. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.

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