Рекордна спека: у день масованого обстрілу в Києві оновлено температурний максимум

У понеділок 26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4 градусів та на 0,6 градусів перевершила попередній рекорд для цього дня 1903 року.

"Кліматична норма перевищена на 7,6 градусів", - йдеться в повідомленні.

Це вже третій рекорд за останні два дні. 25 серпня у Києві максимальна температура повітря повторила найвище значення за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,1 градусів, яке до цього було зафіксовано у 1903 році. Середньодобова температура повітря досягла 25,4 градусів, що повторило рекорд для цього дня 1953 року.

Нагадаємо, 26 серпня ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Через це в Україні спочатку ввели аварійні відключення світла, а потім - графіки відключень. В умовах спеки світло відсутнє приблизно половину доби.