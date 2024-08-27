ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рекордна спека: у день масованого обстрілу в Києві оновлено температурний максимум

Україна, Вівторок 27 серпня 2024 13:00
UA EN RU
Рекордна спека: у день масованого обстрілу в Києві оновлено температурний максимум Фото: Температурний рекорд в Києві оновлений 26 серпня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок 26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4 градусів та на 0,6 градусів перевершила попередній рекорд для цього дня 1903 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 7,6 градусів", - йдеться в повідомленні.

Це вже третій рекорд за останні два дні. 25 серпня у Києві максимальна температура повітря повторила найвище значення за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,1 градусів, яке до цього було зафіксовано у 1903 році. Середньодобова температура повітря досягла 25,4 градусів, що повторило рекорд для цього дня 1953 року.

Нагадаємо, 26 серпня ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Через це в Україні спочатку ввели аварійні відключення світла, а потім - графіки відключень. В умовах спеки світло відсутнє приблизно половину доби.

Як повідомляло РБК-Україна, липень 2024 року увійшов до п’ятірки найспекотніших в історії Києва. Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів. За даним кліматологів, загалом за місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Відключеня світла
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна