Более 323 млн гривен дохода, автопарк и бизнес в Крыму: Медведчук опубликовал декларацию

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук подал электронную декларацию за 2019 год. Он и его жена задекларировали годовой доход в более чем 323 млн гривен.

Его декларация опубликована на сайте Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Медведчук указал, что в его собственности 6 участков земли и 2 дома. Его жена владеет 11-ю земельными участками и 3-мя домами. Супруги владеют почти двумя десятками элитных автомобилей. У нардепа - восемь автомобилей марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault и MAYBACH, а у его жены 11 автомобилей, среди которых марки Bentley, Land Rover и Lexus.

Медведчук задекларировал коллекцию драгоценных часов от элитных производителей: Rolex, Breguet, Patek Philippe, и др (всего 11 часов). В целом супруги задекларировали десятки предметов роскоши - ценную одежду от топ-брендов (многочисленные платья, пальто, костюмы), украшения, спортивное оборудование, мебель, антиквариат, и прочее.

Также в декларации указаны антикварные печатные издания, имеющие историческую ценность: Фрагмент Библии Гутенберга, (1455 год), рукописное Евангелие XV века, "Триодь Постная" (1555 год), "Заблудівське Євангеліє" (1569 год), "Апостол" Ивана Федорова (1574 год), "Венеціанський буквар" (1575 год), "Віленське Євангеліє" (1575 год), "Євангеліє Учительне", 1580 год, "Граматика" М. Смотрицкого (1648 год).

Компании, зарегистрированные на жену Медведчука в России, преимущественно занимаются газовой и нефтяной сферой. Есть среди них и в аннексированном Крыму - компании "Таврия-Инвест" и "Фирма Укрснаб" расположены в Ялте.

В декларации указано несколько сотен картин российских, украинских и иностранных художников. В 2019 году депутат задекларировал свыше 60 миллионов гривень дохода, среди которых депутатская зарплата составляет лишь 180 тыс. гривень. Больше всего денег Медведчуку принесла кипрская компания Ventolor Holding Limited: 33,4 миллиона гривень премии, 21,9 млн гривень вознаграждения. Хотя владелицей указана жена.

Напомним, офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками.

В связи с этим, в Киеве возле офиса Медведчука задержали 17 человек.