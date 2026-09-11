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До +31° і грози: де в Україні зіпсується погода 11 вересня

07:00 11.09.2026 Пт
2 хв
Осінь дасть про себе знати вже сьогодні
aimg Юлія Капітонова
До +31° і грози: де в Україні зіпсується погода 11 вересня Фото: Похолодання в Україні вже почалося (Getty Images)
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Сьогодні погода в Україні здивує контрастами: в окремих регіонах очікуються дощі та грози, а на півдні та південному сході повітря прогріється до +31°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".

Де чекати дощі та грози 11 вересня

Атмосферний фронт переміщуватиметься з північного заходу на південний схід - це спровокує нову порцію опадів.

Уночі дощі пройшли на північному сході країни, а також місцями у Київській та Черкаській областях.

Вдень опади охоплять більшість західних областей та Харківщину.

На Закарпатті та Прикарпатті місцями можливі значні дощі, подекуди - грози.

На решті території України опадів не очікується. Переважатиме мінлива хмарність.

Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря

Ніч була відносно теплою. Температура коливалася у більшості областей на рівні +10...+15°, а на узбережжі морів - до +19°.

Вдень повітря прогріється до +20...+25°. Найспекотніше буде на півдні та південному сході, де температура підніметься до +26...+31°.

До +31° і грози: де в Україні зіпсується погода 11 вересняПогода в Україні 11 вересня (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві та області

У Київській області 11 вересня очікується мінлива хмарність. Переважно буде сухо, лише на півдні області вночі пройшов короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі сягала +10...+15°, вдень прогнозують +20...+25°.

У Києві вночі було +13...+15°, а вдень температура підніметься до +22...+24°.

Раніше РБК-Україна розповідало, які саме області "накриє" атмосферний фронт 11 вересня та до чого готуватися далі.

Окрім того, ми пояснювали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату

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