До +31° і грози: де в Україні зіпсується погода 11 вересня
Сьогодні погода в Україні здивує контрастами: в окремих регіонах очікуються дощі та грози, а на півдні та південному сході повітря прогріється до +31°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".
Де чекати дощі та грози 11 вересня
Атмосферний фронт переміщуватиметься з північного заходу на південний схід - це спровокує нову порцію опадів.
Уночі дощі пройшли на північному сході країни, а також місцями у Київській та Черкаській областях.
Вдень опади охоплять більшість західних областей та Харківщину.
На Закарпатті та Прикарпатті місцями можливі значні дощі, подекуди - грози.
На решті території України опадів не очікується. Переважатиме мінлива хмарність.
Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря
Ніч була відносно теплою. Температура коливалася у більшості областей на рівні +10...+15°, а на узбережжі морів - до +19°.
Вдень повітря прогріється до +20...+25°. Найспекотніше буде на півдні та південному сході, де температура підніметься до +26...+31°.
Погода в Україні 11 вересня (Фото: інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві та області
У Київській області 11 вересня очікується мінлива хмарність. Переважно буде сухо, лише на півдні області вночі пройшов короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура в області вночі сягала +10...+15°, вдень прогнозують +20...+25°.
У Києві вночі було +13...+15°, а вдень температура підніметься до +22...+24°.
Раніше РБК-Україна розповідало, які саме області "накриє" атмосферний фронт 11 вересня та до чого готуватися далі.
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