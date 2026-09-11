До +31° и грозы: где в Украине испортится погода 11 сентября

Сегодня погода в Украине будет удивлять контрастами: в отдельных регионах ожидаются дожди и грозы, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +31°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Где дожди и грозы 11 сентября

Атмосферный фронт будет перемещаться с северо-запада на юго-восток - это спровоцирует новую порцию осадков.

Ночью прошли дожди на северо-востоке страны, а также местами в Киевской и Черкасской областях.

Днем осадки охватят большинство западных областей и Харьковщину.

На Закарпатье и Прикарпатье местами возможны сильные дожди и даже грозы.

На остальной территории Украины осадков не ожидается. Преобладает переменная облачность.

Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха

Ночь была относительно теплой. Температура колебалась в большинстве областей на уровне +10…+15°, а на побережье морей - до +19°.

Днем воздух прогреется до +20...+25°. Жарче всего будет на юге и юго-востоке, где температура поднимется до +26...+31°.

Погода в Украине 11 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киевской области 11 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно будет сухо, только на юге области ночью прошел кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью достигала +10...+15°, днем прогнозируют +20...+25°.

В Киеве ночью было +13...+15°, а днем температура поднимется до +22...+24°.