GTA VI відкрила передзамовлення: що приховує Ultimate Edition

Grand Theft Auto VI надійде у продаж 19 листопада, а попередні замовлення на неї стартують уже 25 червня опівночі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт розробників.

Версія гри для платформ PlayStation 5 та Xbox Series XS коштуватиме 79,99 долара.

Водночас для гравців, які бажають отримати додатковий контент із першого дня релізу, розробники підготували розширене видання Ultimate Edition за ціною 99,99 долара.

Окрім цифрових копій, 12 листопада у продаж надійдуть і фізичні видання гри, які міститимуть код для завантаження.

Що пропонує Ultimate Edition та які обмеження базової версії?

Максимальне видання Ultimate Edition запропонує користувачам чималу кількість додаткового контенту, інтегрованого як у сюжетну кампанію героїв Джейсона та Люсії, так і в користувацький режим.

Особливістю цього релізу стало те, що деякі звичні ігрові елементи будуть ексклюзивами дорогої версії.

Зокрема, повна кастомізація автомобілів, а також доступ до всіх тату-салонів та перукарень у грі за замовчуванням відкриті лише для покупців Ultimate Edition.

До складу Ultimate Edition увійдуть:

Ексклюзивна колекція преміум-транспорту, зброї та одягу для сюжетного режиму.

Додаткові ігрові активності та випадкові події.

Стартовий набір для онлайн-режиму, що містить внутрішньоігрову валюту, а також унікальні автомобілі, одяг та озброєння.

Бонуси попереднього замовлення та важливі дати

Геймери, які оформлять попереднє замовлення або придбають будь-яке видання гри до 20 листопада, отримають цифровий набір Vintage Vice City Pack.

Цей комплект відсилає до культової Grand Theft Auto: Vice City та містить вінтажний седан Vapid Stanier 1955 року випуску, додатковий автомобільний гараж неподалік району Оушен-Біч, розкішні варіанти вбрання й зачісок для обох головних персонажів, а також ексклюзивний візерунок для зброї.

Приємним бонусом для ранніх покупців стане один місяць безкоштовної підписки на сервіс GTA+.

Також Rockstar Games подбала про можливість завчасного встановлення гри, щоб користувачі змогли розпочати проходження у перші хвилини після офіційного релізу.

Попереднє завантаження цифрової копії на консолі стартує 12 листопада - рівно за тиждень до офіційного виходу гри 19 листопада.

Детальніший перелік усіх бонусів та відмінностей між виданнями компанія опублікувала на своєму офіційному сайті.