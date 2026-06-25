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Valve здивувала ціною Steam Machine: консоль дорожча за PS5 Pro

16:07 25.06.2026 Чт
3 хв
Через дефіцит чипів ціна новинки виявилася значно вищою за конкурентів
aimg Ольга Завада
Valve здивувала ціною Steam Machine: консоль дорожча за PS5 Pro Valve випускає Steam Machine дорожче 1000 доларів (скриншот: Valve)
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Довгоочікувана ігрова система Steam Machine від компанії Valve офіційно отримала дату релізу, проте базова версія пристрою коштуватиме дорожче, ніж найпотужніша сучасна консоль PlayStation 5 Pro від Sony.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

Ціни та комплектації

Через кризу запчастин вартість Steam Machine стартує з позначки у 1049 доларів за версію із накопичувачем на 512 ГБ. Примітно, що у вартість навіть не входить фірмовий контролер.

Комплект із геймпадом обійдеться покупцям у 1128 доларів. За топову модифікацію з об'ємом пам'яті 2 ТБ доведеться викласти від 1349 до 1428 доларів.

Для порівняння, преміальна консоль PlayStation 5 Pro, яка вийшла наприкінці 2024 року, коштує 899 доларів - на 150 доларів дешевше за базову Steam Machine. При цьому розробник за замовчуванням пропонує накопичувач на 2 ТБ і фірмовий контролер у коробці.

Базова версія PS5 Digital Edition після нещодавнього підвищення цін коштує 599,99 доларів, що практично вдвічі менше за пропозицію від Valve.

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Порівняння потужності та габаритів

Перші технічні огляди від профільних експертів, зокрема лабораторії Digital Foundry, демонструють неоднозначні результати:

Загальну роботу інтерфейсу та запуск ігор на Steam Machine називають "практично бездоганними".

Водночас у реальних тестах у важких іграх типу Black Myth: Wukong та Alan Wake 2 пристрій демонструє продуктивність, яка лише приблизно дорівнює базовій версії PlayStation 5, а подекуди навіть трохи поступається їй.

За своїми можливостями система відповідає початковому ігровому ПК, який впевнено запускає сучасні проєкти, проте не демонструє видатних результатів.

Головним досягненням інженерів Valve став форм-фактор. Пристрій являє собою елегантний куб із розміром граней близько 15 сантиметрів, що робить його значно компактнішим за масивну та громіздку PlayStation 5.

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Проблема ігрових ексклюзивів

Хоча Valve намагається конкурувати на ринку, Steam Machine складно назвати вигідною покупкою на старті. Крім цінового програшу PlayStation 5 Pro, платформа від Sony зберігає ключову перевагу - власні ексклюзиви.

Попри на те, що багато хітів минулих років (на кшталт Marvel's Spider-Man або The Last of Us) з часом портують на ПК, нові великі одиночні релізи Sony залишаться закритими для Steam.

Зокрема, за даними аналітиків, очікувані хіти Ghost of Yōtei, Marvel's Wolverine та God of War Laufey не отримають релізів на ПК найближчим часом.

З огляду на це, за поточної вартості Steam Machine експерти рекомендують геймерам дивитися у бік перевірених рішень від Sony або зібрати повноцінний ігровий ноутбук чи ПК.

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